Iturralde, sobre el Mallorca-Sevilla de 2007: "Si llego a tener el VAR, habría cambiado decisiones"

Iturralde hace autocrítica de su arbitraje del Mallorca-Sevilla de 2007 y recuerda emocionadamente a José Antonio Reyes con mucho cariño

Genio y figura, el ex árbitro Iturralde González quiso charlar con Rubén Uría en una edición especial de #GoalEnCasa. El ex colegiado vasco no tuvo ningún reparo en rememorar cómo fue aquel arbitraje suyo que tanto se recuerda en , cuando el conjunto hispalense estaba peleando el título codo con codo con FC y , que a la postre acabaría siendo campeón de la temporada 2006/07. Iturralde explica: "Fue un -Sevilla que empataron a cero, el famoso día del gol de Tamudo en el Camp Nou y después del tanto de Van Nistelrooy en . El Sevilla tenía que ganar en Mallorca y en . Pero ganando los dos partidos tampoco eran campeones de Liga, que no mientan", argumenta Iturralde.

Iturralde reconoce que se equivocó en aquel Sevilla-Mallorca: "Si llego a tener el VAR, habría cambiado decisiones"

Eso sí, Iturralde reconoce a Goal que se equivocó en una jugada clave del partido y que, de haber tenido la herramienta del VAR, habría rectificado: "¿Que si llego a haber tenido VAR hubiera cambiado decisiones? De acuerdo. Sobre todo porque hay un penalti que no lo pito, porque no lo veo. No me pareció en ese momento que fuera para penalti. Pero luego claro, hay que tirar el penalti y meterlo, mira lo que pasó con Djukic en el Deportivo. Pero claro, viéndolo por televisión después, queda claro que me equivoqué", asume el ex árbitro.

El artículo sigue a continuación

Iturralde, ahora comentarista de la Cadena SER, sigue rememorando aquel campeonato y dice: "Pero ojo, que a triple empate, el Sevilla no era campeón, tenía que perder el Barça con el último y lo que pasó fue que el Real Madrid ganó con los goles de Reyes. El Sevilla dependía de terceros resultados" recuerda Iturralde, que añade "cuando te recuerden eso, diles que el último de Liga, en la segunda vuelta, sólo ganó un partido y fue al Sevilla. Que si hubieran ganado ese partido, igual no se tenían que haber acordado de lo de Mallorca", sostiene.

Más equipos

“Si hubiera tenido el VAR, habría cambiado decisiones” 📺@itu_edu hace autocrítica por su polémico arbitraje en el @rcd_mallorca - @sevillafc de 2007 y recuerda a José Antonio Reyes con mucho cariño pic.twitter.com/TnoBz3fV8u — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 5, 2020

Recuerdo emocionado a José Antonio Reyes: "Era increíble, siempre te sacaba una sonrisa"

Nada más salir en la conversación el nombre del malogrado José Antonio Reyes, ex colegiado explicó que "cuando conoces a los jugadores en el campo y ves las desgracias que pasan, te juro que se te derrumba todo y dices 'no somos nada, colega'". Iturralde añadió: "Era increíble. Te lo juro. Reyes te respetaba, repestaba el error del árbitro y siempre te sacaba una sonrisa No te protestaba desde una superioridad moral, diciendo 'oye tu quién eres'..te decía 'Itu, penalti' 'Itu, esto y lo otro"...Y cuando pasó lo que pasó no te llegas a creer lo que pasó. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos y debemos apreciarlo", sentenció.