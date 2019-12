Iturralde González a Goal sobre el uso del VAR: “Tiene un 7% de error en los fuera de juegos”

El exárbitro explica cómo mejorar el VAR, por qué no se revisan todas las jugadas y el porcentaje de error en los fuera de juego.

Iturralde González ha sido uno de los árbitros más reconocidos y mediáticos de la historia del fútbol español. Con casi 300 partidos dirigidos en Primera en 17 años de carrera y unas cuantas decenas de ellos en Europa y otras competiciones, es voz más que autorizadas para hablar del debate de moda en el deporte rey: El VAR

El VAR está en el ojo del huracán por su aplicación en las últimas fechas donde y han ido de la mano en denunciar su protocolo de uso abanderando las quejas de varios equipos de Primera en las últimas jornadas.



El problema del fuera de juego

“En el fuera de juego hay un 7% de error al marcar la línea. El problema es que el espíritu del reglamento choca con la tecnología. Habla de señalar un fuera de juego por tener la nariz más grande, pero entonces qué pones, ¿10 cm…15cm… 30 cm? El problema es que los terrenos de juego son curvos y no totalmente planos, por lo que es difícil aplicar el punto de fuga para determinar si es fuera de juego o no”.

Comentamos por qué no evoluciona esa norma aprovechando la tecnología e instalar chips en la bota del futbolista para que funcione con la precisión de la herramienta de los goles fantasmas pero comenta que “se probó en un Mundial de categorías inferiores sin un resultado preciso”.

Las polémicas de las manos, a debate

Entramos en el asunto de las manos y nos comenta que “estuve 17 años en Primera y 31 arbitrando y he estado en 1.000 reuniones y el problema siempre es el mismo: es la interpretación porque no todas las manos son iguales y no todos los árbitros son iguales”.

Cómo mejorar el VAR

Sobre cómo mejoraría el funcionamiento del VAR tiene claro que “para mí el VAR deberían manejarlo tres/cuatro árbitros que hagan todos los partidos y unifiquen el criterio. Si se equivocan en el fuera de juego o en las manos, será defendiendo un mismo criterio. Con el paso del tiempo se conocerá mejor el criterio normativo y todos los estamentos del fútbol lo irán entendiendo.”

Iturralde matiza que “creíamos que con el VAR se iba a solucionar todos los errores y llegar a un error 0, pero no será así. Por ejemplo en el tema de los agarrones en el área, se habla de intensidad, pero cuál es la intensidad para cada uno”.

El árbitro de campo y el del VAR, ¿quién pita?

Es una de las grandes dudas para el aficionado quien no termina de entender si arbitral el colegiado que está sobre el césped o lo hace quien sigue el partido en la Sala VOR “Estamos derivando en que uno lo ve en el campo y otro desde una sala ajena a él y lo ideal sería que el colegiado de la sala VOR avisara al árbitro para advertirle de un pisotón, una falta, un penalti, una mano o lo que sea y este si no lo ha visto, pueda acudir a revisar la jugada. Pero es un protocolo de no ir a ver todas las jugadas para no cerrar el partido. No obstante hay que seguir trabajando para desarrollarlo”.

Preguntado por las palabras de Ceferin, presidente de la UEFA en las que indicaba que el VAR es un desastre, señala que “esto viene de siempre de la guerra FIFA-UEFA. Es una excusa para el mismo problema de toda la vida”.

El árbitro, una figura poco reconocida en el fútbol

Lamenta que a los árbitros no se les reconozca como a los futbolistas o a los entrenadores. “La figura del árbitro es denostada, por ejemplo en los premios FIFA no se reconoce a los árbitros ni siquiera con una mención colectiva”.