El equipo de Roberto Mancini y el de Gareth Southgate definen al nuevo campeón de la UEFA en un partido que promete ser memorable.

Italia e Inglaterra se enfrentan en la final de la Eurocopa 2021. Son dos selecciones que se mostraron superiores a sus adversarios y que ahora estarán en Londres tratando de ganar el anhelado trofeo de la UEFA.

La escuadra Azzurri llega al último partido tras vencer en penales a España, mientras que los de Southgate sufrieron, pero en tiempo extra derrotaron a Dinamarca con un polémico penal.

Este encuentro paraliza al mundo entero, por eso, en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA ITALIA VS. INGLATERRA?

PARTIDO Italia - Inglaterra FECHA Domingo, 11 de julio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Final

¿DÓNDE VER EN VIVO POR TV ITALIA VS. INGLATERRA?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a la final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ZDF (M+ Astra) 21:00 Sudamérica

TNT Sports TNT Sports 2 TNT Sports HD TNT Sports 3HD DIRECTV Sports Argentina DIRECTV Play Deportes DIRECTV Sports Chile Win Sports+ DIRECTV Sports Colombia ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports Blue To Go Canal 5 TUDN 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Italia vs. Inglaterra de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Win Sports online, Estadio TNT Sports, Blue to Go, Blim y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las seis plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).