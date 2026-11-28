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Roberto Mancini da su opinión sobre la Serie A italiana.

El seleccionador de Italia declaró en una entrevista al Corriere dello Sport: «¿Quién ganará el Scudetto? Creo que la Roma. ¿Estarán contentos los aficionados de la Lazio? Creo que el Inter es el mejor equipo. Tenía mucha confianza en el Nápoles al principio, pero ha sufrido demasiadas lesiones».

«Sobre la Lazio puedo decir esto: no apostéis por su hundimiento. Cuando era futbolista jugué en una Lazio cuyo club había quebrado. ¿Que no llegaban los sueldos? Son cosas que pasan cuando crees haber tocado fondo y no poder salir a flote; a Gattuso le pasó tras la eliminación de la Coppa Italia».

«Aparte de Maradona y Messi, ¿hay algún jugador que me haya impresionado de verdad en mi medio siglo en el fútbol? Ronaldo, el Fenómeno. Tampoco es fácil dar un solo nombre. Desde principios de los años ochenta hemos visto en Italia a los mejores del mundo, desde Platini hasta Gullit, Van Basten, Zico, Careca y Zidane».

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«¿Y quién es el futbolista que no ha terminado de explotar, aquel por el que habría apostado pero que me ha decepcionado? No voy a remontarme mucho: creo que Zaniolo tiene un gran potencial. Cuando lo llamé a la selección, en el primer entrenamiento parecía un niño que jugaba con los mayores; en el tercero, un mayor que jugaba con los mayores. Hoy, por sus cualidades físicas y técnicas, debería ser una estrella del fútbol italiano».

«Después del último episodio, ¿considero que su etapa en la selección ha terminado? No, convoco a quienes están jugando bien cuando llega el momento de hacer la convocatoria, a quienes pueden aportar algo al equipo y, además, conmigo Nico siempre se ha comportado correctamente, al margen de los problemas personales que ha tenido. Espero que haga todo lo posible por volver».

«Me gustan los jugadores que se salen de lo convencional porque son los que marcan la diferencia. Podemos trabajar todos los principios y las tácticas que queramos y conozcamos, pero luego hay partidos que resuelve quien sabe jugar, no hay más. No puedes pretender dominar siempre; también tienes que saber sufrir y, si tienes a un jugador con algo más, él te decide el partido con una jugada».