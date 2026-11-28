Roberto Mancini expresa un deseo tras cumplir ayer 62 años.
El seleccionador de Italia declaró en una entrevista con el Corriere dello Sport: «¿Dije que ganaría el Mundial, igual que dije que ganaríamos la Eurocopa? No puedes intentar conquistar algo si no crees plenamente en ello. Cuando construimos aquella primera selección, no había nadie que creyera en nosotros. Éramos la séptima u octava de Europa. Decían que Verratti y Jorginho no podían jugar juntos y formaron un centro del campo fantástico. Pasamos cuatro años sin perder un partido. Construimos un equipo, jugamos bien, muy bien, y ahora tenemos que repetirlo».
Después, Mancini volvió sobre su ruptura con la selección en agosto de 2023 para aceptar la suculenta oferta de Arabia Saudí: «En el fondo de todo hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. Llevaba unos meses pensando que él tenía intención de sustituirme a las primeras dificultades. Llevábamos meses hablando del cuerpo técnico y yo lo dejaba pasar, hacía como si no ocurriera nada. Mientras tanto, las semanas pasaban y los problemas seguían sin resolverse. Retomamos la conversación después de la Nations League en Países Bajos y no llegamos a ninguna conclusión. Luego hubo un mes de silencio».
«Entonces empecé a hablar con los saudíes, que se habían puesto en contacto conmigo mucho antes. Un amigo me había llamado meses antes para contarme algunas cosas y plantearme una solución de ese tipo, y yo incluso la había considerado. Me equivoqué al no dimitir después de la Nations League, pero, sinceramente, no quería irme. Habría querido quedarme, no tenía intención de marcharme, pero a veces pasan cosas. Creo que cometí un error, sobre todo al valorar ciertos aspectos que había que abordar. Si lo hubiéramos hecho, probablemente no habría pasado nada. Debería haber cogido un avión, volado a Roma y aclarado las cosas con el presidente».
«¿Cuándo me di cuenta de que había cometido una gran cagada? Enseguida, pero ya no podía dar marcha atrás. Arabia Saudí resultó ser una aventura complicadísima. Si Luca Vialli hubiera estado allí, habríamos hablado y habríamos resuelto muchas cosas».
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«¿Pedí a Gravina que me dejara volver tras la marcha de Spalletti? No me había gustado cómo había terminado todo. ¿A muchos de mis colegas no les gustó la elección de Malagò? Eso es pura envidia. Estas cosas pasan todos los días en los clubes: destituciones, dimisiones y regresos. Reconocí mi error sin buscar atenuantes ni excusas. Intenté dar una explicación y pedí disculpas en repetidas ocasiones».
«¿He vuelto este año al banquillo de Italia gracias al caso Pirlo? La primera vez también fue así. Yo no era el seleccionador elegido, sino Carlo Ancelotti. Se decantaron por mí cuando él eligió otra cosa. ¿Soy un hombre afortunado? A veces hace falta un poco de suerte».
«Me he visto obligado a convocar a chicos que todavía no habían jugado en la Serie A, dado que la presencia de italianos se ha reducido al 30 por ciento. Es un porcentaje vergonzoso. No me queda otra que buscar jóvenes con potencial y capacidad para crecer. Y tengo que asumir riesgos al ponerlos en partidos importantes. Hay chicos con enormes cualidades, pero necesitan tiempo y experiencia para mostrarlas. Para mí cuenta el aspecto técnico, es lo que me interesa cuando elijo a un jugador. Después intento entender en qué posición puede rendir mejor, pero solo el campo puede darme esa respuesta».
«Los clubes no tienen ningún interés en la selección, que debe encontrar soluciones por sí sola. De nada sirve que nos quejemos de una situación que existe desde hace al menos 20 años. Solo tenemos que buscar jugadores y darles experiencia, aun a riesgo de perder algún partido. Explicadme por qué los propietarios extranjeros deberían interesarse por nuestra selección».
«¿La última derrota en Bélgica? Nos dolió. Al principio habríamos firmado ese recorrido, pero cuando llegas hasta allí siempre esperas seguir adelante. Perdimos merecidamente contra Bélgica. Volví a ver el 4-1 para entender las razones de una derrota así. Durante 45 minutos no hicieron más que nosotros. Dos o tres acciones cambiaron el partido. Estuvimos algo blandos en ciertas situaciones defensivas. Creo que los dos partidos contra Bélgica acabarán siendo más importantes y formativos que los dos contra Francia».
«¿Quién es el futbolista que no ha llegado a ser lo que prometía, aquel por cuyo éxito habría apostado y que me ha decepcionado? No hace falta remontarse mucho: creo que Zaniolo tiene un gran potencial. Cuando lo convoqué con la selección, en el primer entrenamiento parecía un niño que jugaba con los mayores; en el tercero, un adulto que jugaba con los mayores. Hoy, por las cualidades físicas y técnicas que posee, debería ser una estrella del fútbol italiano. ¿Considero terminada su etapa en la selección después del último episodio? No. Convoco a quienes están jugando bien cuando llega el momento de dar la lista, a quienes pueden aportar algo al equipo. Además, conmigo Nico siempre se ha comportado correctamente, al margen de los problemas personales que ha tenido. Espero que haga todo lo posible por volver. Me gustan los jugadores imprevisibles porque son los que marcan la diferencia. Podemos trabajar todos los principios y las tácticas que queramos y conozcamos, pero al final hay partidos que resuelven quienes saben jugar. No hay más. No puedes pensar que vas a dominar siempre. También tienes que saber sufrir y, si tienes a un jugador con algo más, puede decidir el partido con una jugada».
«¿Quién ganará el Scudetto? Creo que la Roma. ¿Estarán contentos los aficionados de la Lazio? Creo que el Inter es el mejor equipo. Al principio tenía mucha confianza en el Nápoles, pero ha sufrido demasiadas lesiones. Sobre la Lazio puedo decir esto: no apostéis por su hundimiento».