Italia, Mancini: «Hay que evaluar a Calafiori; lo de Dimarco como extremo es una idea que tenía desde hace tiempo. Bélgica, como Francia; ya era optimista tras la derrota de la ida»

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Italia se juega el pase a la fase final de la Nations League 2026/2027 a domicilio ante Bélgica. Le bastan dos de los tres resultados posibles. Roberto Mancini subrayó en rueda de prensa el orgullo que siente por tener esta oportunidad.

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Dos resultados de tres le sirven, pero solo quiere uno: la victoria. La Italia de Roberto Mancini se jugará mañana ante Bélgica, a partir de las 20:45 en el estadio Rey Balduino de Bruselas, sus opciones de clasificarse para la fase final de la Nations League 2026/2027.

Con la victoria sobre Francia, Italia se situó al frente del grupo 1 de la Liga A del torneo y mantuvo un punto de ventaja sobre Bélgica, que le permitiría clasificarse incluso con un empate, independientemente del resultado de los franceses.

Sin embargo, Bélgica fue el equipo que infligió una dura derrota a Italia en el partido de ida. Por eso, hoy, al hablar del encuentro en Sky y en rueda de prensa, el seleccionador Mancini pidió calma pese al orgullo que supone tener esta oportunidad.



ORGULLO: «Estar aquí y jugarnos la clasificación en este grupo es motivo de orgullo por lo que han hecho los chicos hasta hoy. No será fácil, Bélgica es una gran selección».

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LA DERROTA DE LA IDA: «Yo era bastante optimista incluso después de la derrota de la ida: creo que el equipo hizo un partido diferente en la segunda parte, aunque, en conjunto, quizá Bélgica mereció ganarlo».

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BÉLGICA, COMO FRANCIA: «Jugaremos nuestro partido como siempre hemos hecho. Creo que Bélgica es un equipo formado por jugadores técnicamente buenos y rápidos; no es muy diferente de Francia.



DUDAS SOBRE LA ALINEACIÓN: «¿Dudas para la última sesión de entrenamiento? Mañana por la mañana veremos. Hoy los chicos han hecho un entrenamiento de recuperación y mañana evaluaremos su estado. Pensábamos recuperar a Cambiaghi, lo hemos intentado esta mañana, pero tenía dolor. Seguro que haremos dos cambios (Cambiaghi y Frattesi), pero debemos valorar quién necesita descansar».



CALAFIORI Y DIMARCO DE EXTREMOS: Sí, tendremos que evaluarlo mañana. Lo de Dimarco es una opción que contemplamos desde hace tiempo. Lo decidiremos mañana; hay que ver las cosas en función del partido y también durante el encuentro.



OJO CON BÉLGICA: «¿Un partido peligroso? Seguro, porque es el último. Partimos con una ligera ventaja, pero eso no significa que debamos conformarnos. Será un buen partido contra un equipo que, en el Mundial, quedó eliminado ante España solo en el último minuto».