Italia, érase una vez Retegui: ¿bastan 40 millones ingresados para decir sí a la Juventus?

Compartir Sigue a GOAL en Google

Entre los nombres que suenan para el ataque de la Juventus vuelve a aparecer el de Mateo Retegui, que ha perdido su sitio en la selección italiana y juega desde hace año y medio en Arabia Saudí, con un sueldo astronómico. ¿Se dan las condiciones para su regreso a Italia?

Anuncios

La no clasificación para el Mundial, el cambio de seleccionador en el banquillo de Italia y la nueva generación que avanza, y que tiene su símbolo en la explosión de Pio Esposito, han tenido entre sus «víctimas» también a Mateo Retegui, que desde marzo ha desaparecido del radar de la selección italiana. El último partido del futbolista de origen ítalo-argentino con la camiseta de Italia se remonta a la dramática noche, en lo deportivo, de Zenica y a la derrota en los penaltis ante Bosnia en la repesca para el Mundial. Los últimos goles de Retegui con Italia se remontan, en cambio, a octubre de 2025: el doblete ante Israel en Udine.

Mientras tanto, el jugador nacido en 1999 en San Fernando (provincia de Buenos Aires) sigue jugando y marcando en Arabia Saudí con el Al-Qadisiya: 46 partidos y 29 goles en total desde el verano de 2025, de los cuales 15 partidos y 10 goles corresponden a la temporada actual. No ha sido suficiente, sin embargo, para recibir una nueva convocatoria con Italia, pese a que Roberto Mancini ocupe su banquillo. Fue su mentor, quien lo descubrió en Argentina y lo llevó a la selección en marzo de 2023. Por ahora, Mancini ha decidido no contar con Retegui en la nueva etapa de Italia.

De Retegui se dice que, después de que el Al-Qadisiya lo fichara con un cheque de 67 millones para el Atalanta y de firmar un contrato de cuatro años a razón de 20 millones por temporada, de 2025 a 2029, ha perdido algo de aquella rabia, de aquella intensidad competitiva y de aquella hambre que le permitieron despuntar en Tigre (tras sus etapas en Boca Juniors, Estudiantes y Talleres), hasta convertirse en máximo goleador de la Serie A con el Atalanta en la temporada 2024-25 (25 goles en 36 partidos de liga).

En las últimas semanas se ha vuelto a relacionar a Retegui con la Serie A y, en particular, con la Juventus, que busca desesperadamente un delantero centro de área capaz de alcanzar los dos dígitos de goles en liga, algo que el Chapita ha demostrado saber hacer. Aunque las prioridades de la Juventus son Sorloth y Balogun, la opción de Retegui no debe descartarse, porque, a diferencia de los otros dos, el exjugador de Genoa y Atalanta tiene la ventaja de conocer ya la liga italiana y de ser, además, un potencial internacional con Italia para formar parte de ese núcleo de italianos que la Juve aspira a reconstruir.

Anuncios Anuncios

La operación, obviamente, no sería fácil desde el punto de vista económico, no tanto por el coste del traspaso como por los plazos y el salario que percibe actualmente Retegui. En enero, cuando la Juve tiene urgencia por reforzarse, la operación parece poco viable por su coste. En verano, una vez transcurridos los dos primeros años en Arabia, el fichaje sería más plausible, con un traspaso de unos 35 millones y la renuncia de Retegui a los dos años de contrato que le quedarían, aunque para entonces ya habría cobrado 40 millones. La clave es la voluntad del jugador y sus ganas, o no, de volver a ponerse a prueba y empezar a luchar de nuevo.

Para regresar a Italia, Retegui tendría que renunciar a otros 40 millones de salario correspondientes al bienio 2027-29, pero en la Juventus podría aspirar a cobrar al menos 5 millones por temporada (10, por tanto, en las dos primeras temporadas). En resumidas cuentas, Retegui tendría que renunciar a 30 millones de euros.