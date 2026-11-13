Italia, el dardo de Frattesi: «Hoy tengo la confianza de Mancini y Gattuso. De tanto recibir etiquetas, he acabado creyéndomelas hasta yo»

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Davide Frattesi fue uno de los protagonistas de la emocionante y convincente victoria de Italia por 3-1 ante Francia en San Siro. El centrocampista marcó el gol del 2-1 provisional, que encarriló el partido tras el penalti fallado por Sebastiano Esposito y antes del gol definitivo de Pio Esposito. Pero, además de su gol en el marcador, dejaron huella sus palabras tras el partido, educadas pero nada banales.

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LA REVANCHA - Tras el partido, ante los micrófonos de Rai, Frattesi se sacó algunas espinas, aunque sin perder las formas. Sus palabras reflejan la confianza recuperada y las ganas de demostrar que es un centrocampista completo.

GRAN ACTUACIÓN - Frattesi disputó 73 minutos contra Francia antes de dejar su lugar a Doumbia. En ese tiempo, como interior derecho en un centro del campo de tres completado por Tonali y Barella (con este último situado en el lado izquierdo), firmó una actuación más que notable.

El centrocampista de la Lazio fue importante no solo por el gol, que marcó con una de sus habituales llegadas al área tras aprovechar la asistencia de Dimarco, su excompañero en el Inter, sino también por su trabajo en ambas fases del juego. Aportó solidez al centro del campo de Italia y demostró que se ha convertido (o quizá siempre lo fue) en mucho más que un simple llegador.

LA CONVIVENCIA CON BARELLA ES POSIBLE - Esto invita a reflexionar sobre su reciente etapa en el Inter: Frattesi tuvo este impacto compartiendo el centro del campo con Barella, quien en el Inter le cerraba el paso y lo relegaba al papel de simple alternativa o incluso de actor secundario.

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Mancini, en cambio, demostró que, situando a Barella en el sector izquierdo y con el sacrificio de los jugadores de banda en su 4-3-3, ambos pueden convivir sin problemas en el mismo centro del campo.

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EL DARDO: «A FUERZA DE PONER ETIQUETAS...» - Y ahí llegan sus declaraciones tras el partido, que suenan a revancha ante un entorno, el del Inter, que probablemente no terminó de entenderlo.

Frattesi recordó la emoción que sintió al marcar en aquella portería de San Siro (el gol contra el Barcelona en semifinales de la Champions, n. de la r.): «Se me puso la piel de gallina porque en esa portería marqué un gol que me marcó. Miré hacia la verja, pero creo que la han reducido a la mitad (ríe, n. de la r.)». Así, envió un mensaje de cariño a la afición del Inter, pero también subrayó la diferencia en cómo se le gestiona ahora, lejos de Milán.

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Frattesi quiso destacar que «Con Gattuso tenemos alguna discusión porque me pide que potencie las cualidades que tengo, mientras que yo querría hacer al 100 % lo que no sé hacer. Pero ese siempre ha sido mi objetivo: quitarme las etiquetas que no me representan. A fuerza de poner etiquetas, quizá hasta yo me las crea. Estoy contento de contar con la confianza de Gattuso y de Mancini». Mensaje lanzado y recibido. Quién sabe qué pensarán Simone Inzaghi y Cristian Chivu.