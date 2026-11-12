Italia contra Francia: La pizarra táctica. El doblete de Esposito castiga los fallos de Francia en las transiciones

Compartir Sigue a GOAL en Google

Italia logró una contundente victoria por 3-1 ante Francia en San Siro. Superó un gol tempranero de Michael Olise gracias a su disciplina táctica y a una mayor eficacia en el último tercio del campo. Francesco Esposito marcó la diferencia y lideró a una Italia letal que aprovechó la incapacidad de Francia para gestionar las transiciones defensivas.

Anuncios

El planteamiento táctico en San Siro estuvo marcado por el contraste entre la rigidez estructural de Italia y el talento individual de Francia. Roberto Mancini buscó controlar los espacios entre el centro y las bandas y aprovechar los costados con sus laterales, dando prioridad a un bloque medio compacto desde el que lanzar contraataques rápidos. Aunque Italia solo tuvo el 35 % de la posesión, su intención era clara: permitir que Francia tuviera el balón sin generar peligro y atacar con precisión cuando su adelantada línea defensiva quedara desprotegida.

Zinedine Zidane, por su parte, pretendía sacar partido de la superioridad técnica de Francia en el centro del campo. Con un 4-2-3-1 que a menudo se transformaba en un 4-3-3, su objetivo era crear superioridades por dentro para habilitar a Michael Olise y Bradley Barcola. Sin embargo, pese a dominar el balón con un 65 % de posesión y registrar 18 disparos, Francia careció de la solidez estructural necesaria para resistir los ataques verticales de Italia, especialmente después de perder la ventaja inicial que Olise le había dado en el minuto 10.

El planteamiento táctico de Italia

Italia se dispuso en un disciplinado 4-3-3 que priorizaba el juego vertical sobre la conservación del balón. El equipo de Mancini tenía una consigna defensiva clara: en cuanto Adrien Rabiot o Lucas Da Cunha, integrantes del doble pivote francés, recibían de espaldas a la portería, Sandro Tonali y Nicolo Barella adelantaban su posición con agresividad para reducirles el espacio. Esta presión entre el bloque medio y el alto no buscaba recuperar el balón de inmediato, sino forzar pases precipitados hacia unos pasillos centrales congestionados, donde Bastoni y Scalvini destacaban en los duelos aéreos y las intercepciones.

En la salida de balón, Italia aprovechó la amplitud que aportaban Michael Kayode y Riccardo Calafiori para superar la presión francesa. La jugada recurrente consistía en atraer hacia atrás a los extremos franceses y abrir espacio para las llegadas tardías de Davide Frattesi al área, una táctica que dio resultado en el segundo gol. Con Esposito como referencia, Italia podía recurrir al balón largo para aliviar la presión y aprovechar su capacidad para aguantarlo e incorporar a Nicolo Cambiaghi al juego. Sin posesión, el equipo mantuvo un estrecho 4-5-1 que neutralizó la amenaza de RayanCherki en la mediapunta y obligó a Francia a mover el balón sin peligro entre sus defensas durante buena parte de la segunda mitad.

Anuncios Anuncios

El planteamiento táctico de Francia

La Francia de Zidane empleó un 4-2-3-1 basado en movimientos ofensivos asimétricos. Con Olise y Barcola abiertos en las bandas, la intención era estirar la línea de cuatro defensas de Italia y generar huecos que Cherki pudiera aprovechar entre líneas. Al principio, el plan funcionó a la perfección: el gol de Olise en el minuto 10 llegó después de que Francia ganara el segundo balón y encontrara espacio en el área italiana antes de que Italia pudiera reorganizarse en defensa.

Related Topics

Sin embargo, el planteamiento francés tenía una importante debilidad táctica: la falta de cobertura en las transiciones defensivas. Cuando Malo Gusto y Adrien Truffert se incorporaban al ataque para dar amplitud, los dos centrales, Dayot Upamecano y Jeremy Jacquet, quedaban a menudo aislados frente a los tres atacantes de Italia. Pese a completar 589 pases frente a los 316 de Italia, la posesión francesa siguió con frecuencia una trayectoria «en U»: el balón circulaba de un lado a otro sin penetrar en el bloque bajo italiano. En defensa, a Francia le costó coordinar los momentos para presionar. Cuando Italia superaba la primera línea de presión, los centrocampistas a menudo no seguían las llegadas tardías de Frattesi, lo que propició el gol con el que Italia se puso por delante en el minuto 63. La ausencia de un mediocentro defensivo nato como Aurelien Tchouameni se hizo notar especialmente cuando Italia encontró una y otra vez el camino por el centro.

El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se ganó en las transiciones. Roberto Mancini comprendió que el dominio del balón de Francia era también su mayor vulnerabilidad. Al ceder el 65 % de la posesión, Italia atrajo a los laterales franceses hacia posiciones adelantadas y generó enormes espacios a sus espaldas. El desajuste aparecía cuando los extremos italianos, en particular Cambiaghi, fijaban a los centrales franceses y dejaban libres los espacios entre el centro y las bandas para que Barella y Frattesi los aprovecharan.

Anuncios

Los 2,54 goles esperados de Italia frente a los 1,88 de Francia reflejan que, aunque Francia disparó más veces (18 frente a 11), Italia generó ocasiones de mucha mayor calidad. La decisión de adelantar la línea defensiva le salió cara a Zinedine Zidane: el primer gol de Esposito, en el minuto 26, fue consecuencia directa de una rápida transición vertical que sorprendió desorganizada a la defensa francesa. La apuesta de Mancini por sacrificar la posesión a cambio de solidez estructural y velocidad al contraataque fue decisiva para neutralizar el mayor talento individual de Francia.

Los ajustes durante el partido

El partido cambió de forma significativa en el minuto 62, cuando Mancini dio entrada a Federico Dimarco y Antonio Vergara. La incorporación de Dimarco, en particular, fue un acierto decisivo. Sustituyó a Cambiaghi, pero ocupó una posición adelantada como carrilero y dio la asistencia a Frattesi apenas un minuto después de entrar al campo. El cambio permitió a Italia adoptar temporalmente un 3-5-2 en defensa y cubrir mejor las superioridades que Francia generaba por las bandas.

Anuncios

Zidane respondió con una serie de cambios en el minuto 77: dio entrada a Andy Diouf, Eduardo Camavinga y Sael Kumbedi para aportar energía y mejorar la recuperación del balón. Sin embargo, fueron cambios reactivos, no preventivos. Para cuando Francia ajustó su sistema con el fin de contrarrestar la amenaza de Italia al contraataque, el equipo de Mancini ya había obtenido un penalti que Esposito transformó en el minuto 75 para poner el 3-1. El posterior cambio de Francia a un 4-4-2 más directo, tras la entrada de Eli Junior Kroupi, no logró superar a una experimentada defensa italiana que se volvió cada vez más compacta con el paso de los minutos.

En última instancia, el partido se decidió por la mayor capacidad de Italia para ocupar y aprovechar los espacios. Francia tenía el balón; Italia, los espacios. La capacidad de Mancini para detectar la debilidad francesa en las transiciones defensivas, sumada a la precisión de Esposito en la definición, permitió a Italia remontar y lograr una victoria cómoda. La rigidez táctica de Francia, pese a su dominio territorial, recordó que tener la posesión sin generar peligro puede ser un lastre ante un equipo italiano bien dirigido.