El comentarista tunecino Essam Al-Shawali se mostró triste durante el Túnez-Japón del Mundial 2026, tras el segundo gol encajado por las «Águilas de Cartago» en el minuto 31.

El delantero Ayase Ueda lanzó un potente disparo desde fuera del área que se coló por la esquina izquierda de la portería de Aymen Dahmane, complicando aún más el debut del seleccionador francés Hervé Renard.

En la segunda parte llegaron dos tantos más para los asiáticos y el partido terminó 4-0.

Al ver el mal partido de Túnez, dijo en directo: «Ojalá no nos hubiéramos clasificado para el Mundial».

Y añadió: «Nuestros jugadores han quedado en evidencia en el Mundial, y el amistoso contra Bélgica, que perdimos 5-0 antes del torneo, provocó el colapso de la confianza».

Y añadió: «Estamos ante un escándalo futbolístico; se está jugando con la historia del fútbol tunecino».

Tras la goleada sufrida ante Suecia (5-1) en el debut, la Federación Tunecina destituyó al seleccionador Sabri Lamouchi y contrató de urgencia a Hervé Renard para enderezar el rumbo.