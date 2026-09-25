Saied Abu Farchi vio una tarjeta roja de forma insólita este jueves por la noche durante el duelo de la Liga de Naciones entre Austria e Israel. El delantero de veinte años celebró su empate imitando un rifle con la bandera del córner, o al menos esa fue la interpretación del árbitro búlgaro Georgi Kabakov, y poco después tuvo que marcharse. Entretanto, ha quedado claro que Abu Farchi representó algo muy distinto.

Abu Farchi firmó el 1-1 en el minuto 55 al cabecear a la red un centro. Durante su celebración, agarró después la bandera del córner e hizo con ella ‘un gesto de disparo’, tras lo cual el árbitro Kabakov intervino.

El colegiado búlgaro ya había amonestado a Abu Farchi tres minutos antes por una falta. Por su manera de celebrar, el israelí volvió a ver amarilla, por lo que fue expulsado del campo al recibir su segunda tarjeta amarilla.

Israel tuvo que afrontar así el resto del partido con diez hombres. Austria no logró transformar su superioridad numérica en goles hasta el tramo final y acabó llevándose el duelo en Linz por 3-1.

El decisivo 2-1 llegó en el minuto noventa. El centrocampista del PSV Paul Wanner dio la asistencia al lateral izquierdo Phillipp Mwene, que en el pasado también tuvo contrato con el PSV y que actualmente juega en el FSV Mainz.

Ya en lo más profundo del tiempo añadido, la victoria austríaca se amplió aún más. El delantero Sasa Kalajdzic puso el 3-1 definitivo en el minuto 95, por lo que Israel acabó marchándose de vacío tras la tarjeta roja.

Para Abu Farchi apenas era su segunda aparición con la selección nacional de Israel. A comienzos de junio debutó como internacional con una breve aparición desde el banquillo contra Albania y frente a Austria marcó por primera vez para su país.

El delantero de veinte años se incorporó el 1 de septiembre a Colorado Rapids. El club de la MLS pagó cinco millones de euros al Maccabi Tel Aviv, donde Abu Farchi marcó quince goles en 52 partidos.

Rectificación: Abu Farchi no hizo un gesto de disparo

Una nueva información arroja una luz distinta sobre la llamativa tarjeta roja de Abu Farchi. Aunque inicialmente se informó de que el delantero de veinte años imitó un rifle con la bandera del córner, en realidad su celebración está inspirada en el snooker.

Abu Farchi agarró la bandera del córner tras su empate, se arrodilló sobre una rodilla y luego utilizó la bandera como si fuera un taco de snooker. El israelí ya ha usado antes esa forma de celebrar y anteriormente escribió sobre ello en las redes sociales: «Todo es una celebración de snooker».

También el seleccionador Ran Ben Shimon subrayó después del partido que no se trató de un gesto de disparo. «Abu Farchi celebra todos sus goles de esta manera, eso se puede comprobar. Quizá fue culpa mía no haberle dicho que tenía que dejar de hacerlo. Tiene que aprender de esto. También es una gran lección para nosotros», señaló el técnico ante los medios austríacos.







