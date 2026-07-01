Ismaïla Sarr, subcampeón de goleadores africanos en la historia del Mundial

Ismaïla Sarr consolidó su legado en el fútbol africano al anotar el segundo gol de Senegal en el minuto 51 contra Bélgica, este miércoles en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Con este tanto, Sar suma 5 goles en Copas del Mundo y empata en el segundo lugar de la lista de máximos anotadores africanos con el legendario camerunés Roger Milla, solo por detrás del ghanés Asamoah Gyan, líder con 6.

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Además, Senegal se convirtió en la primera selección africana en marcar dos goles en un mismo partido de la fase eliminatoria del Mundial desde que Ghana venció a Estados Unidos (2-1) en octavos de final de 2010, según la red francesa «stats foot».

Al llegar a la prórroga contra Bélgica, Senegal ha jugado tres de sus cuatro partidos eliminatorios en tiempo extra.



