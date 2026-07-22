El árbitro internacional Ismail El Fath, de origen marroquí, aseguró que su participación en la dirección de partidos de la Copa del Mundo 2026 representa la cima de su trayectoria arbitral, expresando su gran orgullo por este logro.

El Fath, que dirigió cuatro partidos en el Mundial, entre ellos el histórico enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina, declaró en una entrevista con el diario saudí «Arriyadiyah»: «Que me encargaran dirigir un partido de esta magnitud fue un gran honor indescriptible. Siento un enorme orgullo, y doy las gracias a todos los que contribuyeron a que llegara a esta etapa».

Marruecos, una potencia emergente que no sorprende

Sobre el brillante desempeño de la selección marroquí, El Fath subrayó que lo que ofrece Marruecos ya no es una sorpresa, sino el resultado de un trabajo institucional a largo plazo, afirmando: «Los resultados que consigue Marruecos son fruto de una visión clara que comenzó hace más de diez años en el desarrollo de la infraestructura y el descubrimiento de talentos. Estoy plenamente convencido de que Marruecos será uno de los aspirantes con fuerza en el Mundial 2030, y podría llegar incluso más lejos».

La evolución de Arabia Saudita y lo que le falta

El Fath elogió el progreso del fútbol saudí, apoyándose en su experiencia previa dirigiendo partidos de la Liga Saudí, y dijo: «Hay esfuerzos serios dentro de la Federación Saudí, y la liga se ha vuelto mucho más fuerte. Pero la verdadera competencia a nivel mundial necesita ampliar la base de talentos y centrarse más en las categorías inferiores. Si eso se logra, se reflejará positivamente y de manera directa en el rendimiento de la selección».

El arbitraje, entre la polémica y la evolución

El Fath reconoció que el arbitraje siempre estará expuesto al debate, por mucho que avancen las tecnologías, explicando: «El árbitro es como el portero: puede ofrecer una actuación excepcional durante todo el partido, pero un solo error puede eclipsarlo todo. El arbitraje en el Mundial 2026 fue bueno en general, y la existencia de algunos casos polémicos es algo natural en un juego que depende de decisiones humanas».

Un mensaje a los árbitros árabes

El Fath dirigió un mensaje motivador a los árbitros árabes, diciendo: «Nada es imposible. La confianza en uno mismo viene de la profesionalidad, la disciplina y una buena preparación. Si sois los mejores en forma física y preparación, las oportunidades os llegarán sin duda».

El Fath cerró la entrevista eligiendo la selección que más lo entusiasmó durante el torneo, diciendo: «Soy aficionado antes que árbitro, y la selección que más disfruté viendo fue la de Cabo Verde. Jugaron con audacia y heroísmo, atacaron y crearon diversión, y esa es la verdadera esencia del fútbol».