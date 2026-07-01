Ismael Saibari ficha por el Bayern de Múnich procedente del PSV por una cifra récord

Ismael Saibari ficha por el Bayern de Múnich, según anunció el PSV este miércoles. El centrocampista ofensivo firma un contrato de varios años con el campeón alemán. El traspaso puede alcanzar los 55 millones de euros, cifra récord.

«Isi, este es el momento por el que has trabajado tan duro. Gracias a tu dedicación, talento y perseverancia, te has ganado este nuevo paso en tu carrera. Estamos orgullosos de todo lo que has logrado en Eindhoven y te deseamos mucho éxito en Múnich», publicó el PSV en X.

«Me voy con sentimientos encontrados», reconoce en el canal oficial del PSV. «El Bayern es un club increíble y tengo muchas ganas de darlo todo allí. Al mismo tiempo, voy a echar mucho de menos a mucha gente del PSV. Con el paso de los años, Eindhoven se ha convertido en mi hogar. Aquí he vivido momentos inolvidables y he tenido oportunidades increíbles. El PSV me ha dado la oportunidad de convertirme en la persona y el futbolista que soy ahora».

El PSV, que lo fichó hace seis años al KRC Genk por 200 000 euros, obtiene una plusvalía enorme.

Con el PSV disputó 142 partidos, marcó 42 goles y dio 29 asistencias, y conquistó ocho títulos nacionales. También se consolidó como internacional marroquí.

En el Mundial, marcó el penalti decisivo que eliminó a Holanda en octavos.

En el Mundial ya ha marcado tres goles y ahora Marruecos se medirá en octavos a la anfitriona Canadá, que eliminó a Sudáfrica en el último suspiro.