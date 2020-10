Isco critica los cambios de Zidane: "Si me tiene que meter, me mete en el 80"

El mediapunta malagueño fue cazado por las cámaras de Movistar criticando al técnico durante el Clásico.

Isco Alarcón no tuvo minutos en el Clásico del pasado sábado ante el en el que el venció por 1-3. A priori, su falta de minutos no sorprendió por el rol que viene teniendo en el equipo pero el malagueño ha acabado siendo protagonista de la polémica del encuentro.

El mediapunta fue cazado por las cámaras de Movistar criticando a su entrenador, Zinedine Zidane, por su política de reparto de minutos con él y dejando entrever que le molesta que le cambie cuando es titular y que nunca le saca antes del minuto 80.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", dijo Isco a alguno de los compañeros con los que compartía banquillo en el Clásico.