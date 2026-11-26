Cómo ver el Irlanda sub-17 vs Tanzania sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 27 nov 2026 - 09:00

Irlanda sub-17 se enfrenta a Tanzania sub-17 en un partido del grupo I del Mundial sub-17. La sede y la ciudad aún no están confirmadas.

Irlanda llega con buenas sensaciones tras ganar 2-0 a Costa Rica sub-17 el 24 de noviembre. Ese resultado le permitió subir al segundo puesto del grupo.

La victoria fue una respuesta oportuna a la derrota en su debut. Brasil sub-17 le ganó 2-1 el 21 de noviembre en su primer partido del torneo.

Tanzania sub-17 todavía busca su primera victoria. Empató 2-2 con Costa Rica sub-17 el 21 de noviembre y después perdió 1-0 ante Brasil sub-17 el 24 de noviembre.

Eso deja a Tanzania en el tercer puesto de la clasificación, y necesitará un resultado favorable en este partido para seguir con opciones de clasificarse. Irlanda confía en aprovechar su buen momento.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre cómo seguir el partido.

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