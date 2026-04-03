La selección nacional de Irlanda espera poder convencer al delantero del Chelsea Liam Delap para que juegue con ellos. El delantero, de 23 años, ha disputado hasta ahora sus partidos internacionales juveniles con Inglaterra.

Delap ha jugado en prácticamente todas las categorías de las selecciones juveniles inglesas, desde la Sub-15 hasta la Sub-21. Sin embargo, en la última convocatoria internacional, el joven delantero no fue convocado por el seleccionador Thomas Tuchel.

Irlanda se quedó a las puertas del Mundial el pasado jueves tras perder en la tanda de penaltis contra la República Checa, tras un empate a 2-2. El portero del PSV, Matej Kovár, se convirtió en el héroe al detener dos penaltis.

Irlanda está intentando ahora convencer al jugador del Chelsea para que cambie de selección y se decante por ellos, tal y como hizo anteriormente su padre, Rory Delap, quien acabó disputando trece partidos internacionales con la «Green Army». John O'Shea, antiguo compañero de Rory y segundo entrenador de la República de Irlanda, se ha puesto en contacto con Rory para hablar de su hijo, según el periódico inglés The Sun.

O'Shea dijo: «Como se suele decir, la decisión es de Liam. Esperemos a ver qué pasa». El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrímsson, también subrayó que la decisión recae totalmente en el propio Liam Delap.

«Aún no ha jugado con Inglaterra y no parece que vaya a participar en el Mundial; de hecho, eso parece aún muy lejano, pero al final la decisión es suya», explicó el seleccionador.

Delap tuvo un comienzo difícil en su carrera en el Chelsea tras su traspaso por 35 millones de euros procedente del Ipswich Town, que descendió a la Championship el verano pasado. El exjugador del Manchester City sufrió una lesión en el tendón de la corva al comienzo de la temporada y solo ha marcado dos goles en 32 partidos. La temporada anterior, en el Ipswich, Delap marcó 12 goles en 37 partidos de la Premier League.