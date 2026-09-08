Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, se prepara para su primer partido en la Liga de Campeones de Europa, cuando reciba al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, mañana miércoles, en el estadio de Anfield, en la primera jornada de la fase inicial del torneo continental.

Iraola asumió el cargo de entrenador del Liverpool al inicio de la presente temporada, en sustitución del neerlandés Arne Slot, destituido por los malos resultados de la temporada pasada.

Iraola declaró al comienzo de la rueda de prensa de este martes: "Sí, creo que por supuesto que es una noche especial para mí".

Y añadió, según recogió el sitio oficial del Liverpool: "Todo el mundo habla de las noches de la Liga de Campeones en el estadio de Anfield, y el primer partido será ante un rival fuerte, el Atlético de Madrid. Simeone está haciendo un trabajo magnífico como entrenador. Creo que el hecho de que cumpla los objetivos del club cada temporada, año tras año, es algo asombroso, y sin duda es un gran desafío para nosotros".

Y agregó: "Sin duda tiene mucha más experiencia que yo en este tipo de partidos, pero espero que mañana podamos ofrecer un buen encuentro".

Y continuó: "Cuando comencé mi trayectoria como entrenador hace siete u ocho años, me resultó difícil llegar a donde estoy ahora, y espero disfrutar de esta experiencia".

Y prosiguió: "Es una gran responsabilidad y un enorme desafío, pero me siento orgulloso de estar en el banquillo mañana, y ahora mi atención se centra en construir el equipo de la mejor manera posible para ofrecer un buen partido, ganar y empezar con fuerza en la Liga de Campeones".

El técnico español añadió: "Creo que nuestro objetivo principal el pasado viernes era ganar, porque estábamos decepcionados tras dos empates consecutivos y teníamos una necesidad urgente de vencer. Pero también me sentí optimista tras ver una actuación destacada de algunos jugadores, y vi al equipo empezar el partido con mayor fuerza y mayor entusiasmo, especialmente en la primera parte, y creo que ese es el enfoque en el que queremos seguir".

Sobre la principal diferencia entre los estilos del Liverpool y el Atlético de Madrid dijo: "Creo que el Atlético de Madrid es un equipo que juega de forma excelente. Siempre observamos en los equipos de Simeone que dominan más el balón, especialmente en las primeras fases del partido".

Y completó: "Cuentan con una gran dinámica gracias a los cuatro jugadores de la línea de ataque, lo que hace que a veces sea difícil detenerlos, dada la frecuente rotación de sus jugadores en las posiciones ofensivas. No será fácil para sus rivales ni para nosotros mañana".

Y acerca de poner a prueba sus capacidades como entrenador en la Liga de Campeones explicó: "Creo que es un partido de la Liga de Campeones, es nuestro primer encuentro contra uno de los equipos más fuertes a los que nos enfrentaremos, pero al final, es fútbol. También jugamos contra equipos excelentes en la Premier League".

Y señaló: "Creo que conozco bien al Atlético de Madrid, y a algunos de sus jugadores. Será un partido de prueba difícil, y de hecho lo habría sido incluso si yo no fuera el entrenador, porque es nuestro primer partido en la Liga de Campeones ante otro gran club. Es un partido magnífico, y una verdadera prueba para el equipo en su conjunto, y creo que nos mostrará nuestro nivel de rendimiento. Mostramos buenas señales el pasado viernes, y ahora veamos dónde estamos ante un equipo como el Atlético de Madrid".

Y matizó: "No os voy a decir el once titular; me preguntáis si voy a hacer muchos cambios o no, pero los jugadores de mi equipo no conocen la alineación, así que desde luego no os la voy a decir. Tengo que tener en cuenta que tenemos más partidos y que necesitan más entrenamientos físicos, pero no creo que este vaya a ser el escenario más difícil al que me enfrente esta temporada, porque jugamos el viernes, así que hemos tenido buenos días de descanso".

Y sobre Milos Kerkez completó sus declaraciones: "Creo que Milos ofreció una actuación magnífica el pasado viernes. Lo conozco bien, y conozco su potencial. Todavía le queda mucho potencial pese a su corta edad, además de una buena experiencia en la Premier League y con la selección de su país, y es un jugador en el que confío plenamente".

Y concluyó: "Necesita desarrollar muchos aspectos, como cualquier otro jugador, y yo también necesito desarrollar muchos aspectos. Pero estoy dispuesto a intentar ayudarle primero a convertirse en un mejor jugador, y creo que va por el buen camino. Creo que ofreció una actuación destacada con nosotros el pasado viernes".

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