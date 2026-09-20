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FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP
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Iraola tras la clasificación del Bournemouth: nuestra defensa nos da la solidez necesaria

Bournemouth vs Liverpool
Bournemouth
Liverpool
Premier League
A. Iraola
Inglaterra
España

El entrenador de Liverpool extrae los aspectos positivos

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, extrajo las conclusiones positivas de la victoria de su equipo a domicilio (1-0), ante el Bournemouth, la tarde de este domingo, en la quinta jornada de la Premier League.

Iraola declaró, en su charla con la cadena «Sky Sports» tras el partido: «Está claro que estoy contento con el resultado porque sé que este es un lugar difícil al que venir».

El exentrenador del Bournemouth añadió: «Terminamos la primera parte de mejor manera y fuimos mejores en la segunda parte. Fue difícil para nosotros (al principio)».

Y continuó, según recogió la cadena «BBC»: «En la segunda parte, controlamos el partido mucho mejor y tuvimos ocasiones para cerrarlo. Pero en la primera parte del partido, no ganábamos los segundos balones, y cuando juegan con esa intensidad, tienes que estar al mismo nivel».

En cuanto a la defensa, aclaró: «En general, como equipo, este es el tercer partido consecutivo en el que dejamos la portería a cero. Todavía hay algunas cosas que mejorar, pero nos aportan solidez en los momentos en los que necesitamos defender».

Y sobre la actuación de Florian Wirtz dijo: «El comienzo fue lento, pero después de la primera fase Florian nos ayudó a mejorar, y estoy muy contento con su actuación en la segunda parte».

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