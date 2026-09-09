Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, elogió la personalidad de sus jugadores tras la victoria sobre su invitado, el Atlético de Madrid, por 2-1, la noche del miércoles, en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League, asegurando que el equipo supo gestionar un inicio complicado del partido y firmar una nueva remontada.

El Liverpool se puso por detrás en el marcador a los 16 minutos del pitido inicial del encuentro, disputado en el estadio de Anfield, pero reaccionó y logró la remontada para arrebatar 3 valiosos puntos en el arranque de su andadura europea.

Iraola declaró, en unas declaraciones a la cadena TNT Sports recogidas por la BBC: "Es difícil pedir más. Creo que mostramos una gran personalidad, especialmente por parte de los jugadores tras el difícil inicio".

Y añadió: "Me gustó mucho el ambiente, fue un ambiente increíble, y me siento afortunado de vivir una experiencia así".

Iraola asume la responsabilidad del inicio

El entrenador del Liverpool reconoció que no esperaba el cambio táctico al que recurrió el Atlético de Madrid al comienzo del partido, y dijo: "Asumo parte de la responsabilidad por el inicio, porque me sorprendieron un poco a nivel táctico. Jugaron con cinco defensas, en un 5-3-2".

Y explicó: "Esperábamos algo diferente, y aguardamos hasta poder corregir las cosas. Tras el descanso ofrecimos un partido mucho mejor, presionamos mejor, y creo que fuimos el mejor equipo".

Elogios a Mac Allister y Szoboszlai

Sobre los goles de Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, Iraola dijo: "Fue un gol magnífico de Alexis, y también el gol de Dominik. Hicieron un gran esfuerzo y corrieron mucho."

Y habló de la situación de Mac Allister tras recibir una tarjeta amarilla, añadiendo: "Alexis estuvo muy inteligente. Creo que la primera tarjeta amarilla fue muy dura, y trataban de presionarlo para conseguir la segunda. Es un jugador inteligente y supo gestionar la situación".

Sin lesiones: solo cansancio

Sobre el estado de sus jugadores y la posibilidad de que hubiera lesiones tras el partido, Iraola aclaró: "No, se trata solo de algunos calambres, especialmente en el caso de Bradley (Barcola)".

Y añadió: "Estamos acelerando un poco su regreso. Queríamos que estuviera, pero al final decidimos decirle: danos todo lo que tengas, y eso es lo máximo que puedes dar. Veremos cómo será su recuperación antes del próximo partido".

Iraola: así son los partidos de la Champions

El entrenador elogió el ambiente del estadio del Liverpool, y también habló de la dificultad de enfrentarse al Atlético, diciendo: "Lo disfruté. El Atlético es un equipo muy bueno, y tiene jugadores magníficos a nivel técnico, especialmente en el centro del campo. No es fácil presionar a esos jugadores, porque tienen calidad".

Y prosiguió: "Llevan mucho tiempo jugando juntos. Y logramos firmar una nueva remontada tras los partidos ante el Nottingham Forest y el Newcastle. Todavía tenemos algo que mejorar en los inicios de los partidos, pero estoy contento porque mostramos la personalidad necesaria".

Iraola concluyó sus declaraciones diciendo: "Esto es la Champions League, y no hay partidos fáciles".