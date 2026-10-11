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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Iraola, en desacuerdo con la expulsión: "Jugamos dos partidos distintos ante el Manchester City"

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
A. Iraola
Inglaterra
España

El técnico español, orgulloso de sus jugadores del Liverpool pese al triplete

El español Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, consideró que su equipo disputó dos partidos diferentes ante su invitado, el Manchester City, y se mostró orgulloso de los jugadores del conjunto de Anfield.

El Manchester City logró vencer al Liverpool (3-0), en el estadio de Anfield, este domingo por la noche, en la sexta jornada de la Premier League.

El marcador reflejaba un empate sin goles hasta la expulsión de Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, en el minuto 62, y después el Manchester City anotó 3 goles consecutivos con los que resolvió el encuentro. 

Iraola declaró a la cadena "BBC" después del partido: "Creo que, en primer lugar, se trata de que jugamos dos partidos diferentes. El primero antes de la tarjeta roja y el segundo después de ella. Durante los primeros sesenta minutos, el rendimiento de los jugadores fue excelente. En cuanto al segundo partido, tras la tarjeta roja, en él el Manchester City fue mejor que nosotros".

Y sobre la tarjeta roja que recibió Ryan Gravenberch, añadió: "La primera tarjeta amarilla fue simplemente una patada en el dedo del pie. No fue nada. Fue una falta normal".

Y continuó: "Fue el momento en el que estábamos haciendo un mayor esfuerzo. La inercia crecía a nuestro favor y el ambiente en el estadio era magnífico".

Y agregó: "Apenas concedimos ocasiones en la primera parte. Hicimos un partido muy bueno. Y en la segunda parte, lo estábamos traduciendo en ocasiones".

Y señaló: "Ya es difícil presionarles cuando los dos equipos están igualados 11 contra 11, pero con un jugador menos el partido se vuelve completamente distinto, y después encajamos un gol justo antes de hacer cualquier cambio. Tienes que jugar de forma diferente cuando vas por detrás por un gol a cero".

Y prosiguió: "Se aprende mucho en partidos como este. Estoy muy orgulloso de los jugadores de mi equipo. Hoy dieron todo lo que tenían. Es cierto que perdimos el partido y no conseguimos ningún resultado positivo, pero lo disfruté mucho".

Sobre el regreso de los jugadores lesionados para participar en la Liga de Campeones esta semana: "Será difícil, solo quedan dos días. Nadie sabe qué va a pasar".


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