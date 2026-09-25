Ronald Araújo solo necesitó 7 partidos, 5 de ellos como titular, para empezar a convencer al Liverpool y a su entrenador Andoni Iraola de que la apuesta por él puede funcionar.

El defensa uruguayo se unió al conjunto inglés, cedido por el Barcelona, hasta el final de la presente temporada, con una cláusula de compra no obligatoria por valor de 55 millones de euros.

Lee también

Huijsen sobre el derbi: si los errores hubieran favorecido al Real Madrid, se habría armado un escándalo enorme

Por su novia: ¡Icardi recibe una sanción hasta el año 2099!

Araújo ha mostrado desde su llegada una notable capacidad de adaptación, sobre todo gracias a su polivalencia, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

Diversidad de roles

El jugador comenzó su andadura en la Premier League como central, ante el Newcastle United y el Nottingham Forest, antes de que Iraola contara con él como titular en el puesto de lateral derecho frente al Ipswich Town, el Fulham y el Bournemouth, además de su participación en la Champions League ante el Atlético de Madrid y en la Copa de la Liga contra el Tottenham.

El propio Iraola destacó la capacidad de Araújo para ocupar más de una posición, y afirmó su gran satisfacción con su nivel y su actitud desde que llegó a Anfield. Asimismo, su actuación ante el Atlético de Madrid, en la que dio una asistencia de tacón, llamó la atención de la afición y reforzó la impresión de que la cesión puede convertirse en algo más que una solución temporal.

El diario catalán añadió: "El buen comienzo de Araújo podría empujar a la dirección deportiva (del Liverpool) a plantearse en serio cerrar la operación, si el defensa uruguayo mantiene su nivel durante toda la temporada".

Araújo está ligado por contrato al Barcelona hasta el año 2031, pero se marchó a Inglaterra en busca de un papel titular, algo que hasta ahora está consiguiendo en mayor medida.

Medios cercanos al club inglés apuntan a que el proceso de adaptación de Araújo avanza de forma positiva, y que contar con él en el puesto de lateral derecho ha contribuido a aumentar la solidez defensiva del equipo.



