Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, pidió a los jugadores de los reds empezar con fuerza y rapidez el partido contra el Fulham del sábado, en la Premier League, para evitar disputar un nuevo encuentro en el que el equipo se vea obligado a remontar.

Iraola ha logrado un inicio sin derrotas con el Liverpool, pero ha visto a su equipo encajar el primer gol en 3 de los primeros 4 partidos bajo su dirección, ya que remontó para empatar ante el Newcastle y el Nottingham Forest, antes de vencer al Ipswich por 2-0, y luego darle la vuelta a la desventaja para imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid.

El Liverpool había fallado a la hora de marcar durante la primera parte de sus dos primeros partidos de liga, antes de que Alexander Isak anotara dos goles con los que lideró al equipo ante el Ipswich durante los primeros 10 minutos del partido del pasado viernes, algo que Iraola busca cambiar.

Iraola declaró, en rueda de prensa: "Creo que el equipo tiene goles dentro de sí. En todos los partidos hemos sido peligrosos, hemos generado ocasiones y hemos marcado dos goles en cada encuentro, y podríamos haber marcado más en algunos de estos partidos, pero ahora se trata de ser más eficientes".

Y añadió: "No encajar los dos goles ante el Newcastle, no encajar los goles ante el Forest, y también el momento en que encajamos los goles, porque creo que no empezamos los partidos lo suficientemente bien. Tuvimos un precedente positivo ante el Ipswich, y los partidos se vuelven mucho más cómodos cuando empiezas de esta manera".

Y continuó: "En los otros partidos empezamos por detrás en el marcador, y después tienes que hacer un gran esfuerzo para remontar. Está claro que quiero marcar el primer gol, y después todo se vuelve más fácil, pero tenemos que tener la mentalidad correcta".

Y agregó: "Ante el Atlético, creo que tuvimos una ocasión a los 15 segundos aproximadamente, y Alex Mac Allister tuvo una ocasión muy clara para marcar, y después todo el mundo dice: inicio increíble, marcas y todo cambia, pero creo que el inicio de los partidos quizás sea uno de los aspectos en los que podemos mejorar un poco".

Y prosiguió: "En la segunda parte solíamos ser mejores, pero quiero que intentemos imponer nuestro estilo desde el principio, porque todo se vuelve más fácil".

El Liverpool se enfrenta a un Fulham que no ha sumado ningún punto bajo la dirección del exentrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que ya se encuentra bajo presión por el lento inicio del equipo.

Iraola prosiguió: "Solo hemos jugado 3 partidos en la Premier League, y es muy pronto para sacar grandes conclusiones sobre cualquier equipo, y creo que el Fulham es un magnífico ejemplo de ello".

Y siguió: "Creo que han jugado bien en los tres partidos, la verdad. Han perdido los tres partidos por un gol de diferencia. Creo que si observas muchas de las estadísticas que tienen sin saber cuántos puntos han conseguido, pensarías que tienen al menos 5 puntos, porque estaban dominando los partidos".

El duelo con Arbeloa será para Iraola un tipo diferente de competición cuando ambos entrenadores se encuentren en la banda.

Los dos técnicos ya jugaron juntos en las filas de la selección de España, aunque Iraola reconoció que el entrenador del Fulham solía llevarle la ventaja al exdefensa del Liverpool en aquella época.

Iraola concluyó: "Creo que jugamos juntos muy pocas veces en la selección. Competíamos de una manera u otra por el mismo puesto, pero él tuvo más éxito, porque disputó más partidos que yo".



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