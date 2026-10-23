Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, puso el foco en el próximo partido de su equipo ante el Brighton en el estadio de Anfield el domingo que viene, correspondiente a la jornada octava de la Premier League.

El Liverpool llega al encuentro ocupando la quinta posición en la tabla de clasificación con 12 puntos y a 9 puntos del líder, el Manchester City, que tiene pleno de puntos, mientras que el Brighton se sitúa en el tercer puesto con 16 puntos.

Iraola habló sobre la posibilidad de dar entrada como titular al jugador Rio Ngumoha ante el Brighton tras su destacada actuación al firmar dos asistencias en la emocionante victoria sobre el Villarreal por (4-3) en la Liga de Campeones de Europa, aunque prefirió no desvelar su decisión final, justificándolo por la constante rotación que viene aplicando.

Iraola declaró al respecto, según recogió el sitio web de "Sky Sports": "No se trata solo de Rio, sino de todos; depende de cómo percibamos su estado físico. Hacemos muchos cambios en la alineación porque jugamos cada tres o cuatro días, así que a veces los jugadores sienten agotamiento, o hay un mayor riesgo, por lo que decidimos dar descanso a algunos o recurrir a sangre nueva".

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El técnico español añadió: "Este enfoque se mantendrá en nuestro partido ante el Brighton, y contra el Chelsea, y así sucesivamente, porque los partidos no paran y tenemos que continuar. Estoy contento porque cambiamos un poco la alineación y damos algo de descanso a los jugadores, y ellos responden bien".

Y prosiguió hablando de Ngumoha: "Terminó el último partido ante el Villarreal cansado, y eso es algo normal. Quiero que todos los jugadores acaben todos los partidos sintiéndose agotados porque eso significa que han dado todo lo que tenían, pero en las posiciones ofensivas también suelo sustituirlos a todos y no completan el partido hasta el final".

En cuanto a su valoración del Brighton, Iraola elogió a su rival y subrayó la dificultad del enfrentamiento: "Están rindiendo de forma asombrosa y merecen todos los elogios que reciben. Es un equipo que recibe un entrenamiento muy especial, y esta es su tercera temporada con Fabian Hürzeler; son muy buenos en todas las fases del juego".

Y explicó: "Sin balón, los considero uno de los mejores equipos, y con el balón en los pies tienen una gran calidad, y tenemos que estar en nuestro mejor momento para superarlos porque tienen confianza. Pero, en cambio, veo a mi equipo también en una buena situación; ambos equipos intentarán dominar el partido, y nosotros intentaremos presionar y ganar los duelos individuales, y será un gran desafío".

El director técnico del Liverpool abordó la cuestión de que su equipo no haya logrado ninguna victoria en el estadio de Anfield en la Premier League esta temporada, mostrando su afán por sumar puntos al margen del escenario: "Quiero ganar los partidos, ya sea en casa o fuera; necesitamos puntos de cualquier sitio donde podamos conseguirlos".

Y agregó: "Es cierto que no hemos logrado la victoria en nuestro estadio en la liga, pero los otros tres partidos que jugamos en casa fueron partidos de alto nivel contra el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Tottenham; los ganamos y también rendimos bien en casa. Ahora jugamos en casa ante el Brighton, y también jugaremos en casa en los dos siguientes partidos, así que realmente me gustaría ganarlos, pero si fuéramos a jugar fuera, diría lo mismo".

El entrenador también dedicó un elogio especial a su jugador Alexis Mac Allister por el nivel que está ofreciendo, describiéndolo como: "Uno de los otros líderes que tenemos. Cuenta con una gran experiencia, pues aunque todavía es relativamente joven, ha disputado partidos del más alto nivel y ha ganado grandes títulos tanto a nivel de clubes como de selección nacional, y ha estado realmente bien".

Y continuó: "Creo que fue el último en llegar junto a Víctor Muñoz, quizás llegó un poco antes que él, pero al cabo de dos o tres semanas estaba en un estado físico magnífico y ofrece un rendimiento constantemente estable. A veces jugamos bien y luego bajamos en el siguiente partido, pero Álex ahora ha llegado a una etapa en la que ofrece buenos niveles de forma continua, y espero que pueda mantener este nivel porque nos facilitará las cosas".

Para cerrar sus declaraciones, Iraola ofreció una actualización sobre la situación médica del equipo y las lesiones antes del partido del domingo: "Bradley Barcola entrenó hoy con normalidad, está bien y no sufre ningún problema; fue simplemente una gestión de la carga física excesiva y a veces tienen que quedarse dentro".

Y añadió respecto al resto de lesionados: "Víctor Muñoz sufrió un golpe en la primera parte durante el partido ante el Brentford; pudo completar el encuentro bien, pero padece algo de dolor, y su participación contra el Villarreal fue demasiado prematura, y no sé si estará listo para llegar al partido ante el Brighton".

Y concluyó revelando la ausencia de su jugador Dominik Szoboszlai: "Dominik se perderá el fin de semana. No creo que la fecha de su regreso esté lejos, pero todavía no ha entrenado con el grupo, y dado que lo hicimos titular ante el Villarreal y nos vimos obligados a sustituirlo, es probable que le concedamos uno o dos días adicionales de recuperación en comparación con la semana pasada. Las cosas van bien; Dominik ya está entrenando por su cuenta en el exterior y se incorporará pronto a los entrenamientos grupales, pero no está listo para este partido".