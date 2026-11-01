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Traducido por

Iraola critica el arbitraje ante el Arsenal: ¡tienes que tirarte para conseguir un penalti!

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
A. Isak
A. Iraola
Inglaterra
Suecia
España

El entrenador del Liverpool habla sobre las polémicas jugadas arbitrales

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Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, considera que su equipo jugó con gran valentía ante el Arsenal y que aspiraba a un mejor resultado, tras caer en su estadio y ante su afición (1-0), la noche del domingo, en la novena jornada de la Premier League.

El Arsenal rompió la maldición del Liverpool en el estadio de Anfield en la Premier League, ya que la última victoria del conjunto gunner allí se remonta al año 2012.

Iraola declaró tras el partido: "Hoy aspirábamos a lograr un mejor resultado. Asumimos la responsabilidad, especialmente desde el inicio del encuentro. Después de encajar el gol, quizá ya no teníamos nada que defender, así que jugamos con mayor libertad, jugamos con mayor valentía, y creo que le dimos la vuelta al desarrollo del partido en la primera parte, y terminamos el partido muy bien. Lo intentamos en la segunda mitad, pero no conseguimos marcar".

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Estrellamos un balón en el larguero, y tuvimos buenas ocasiones que no supimos aprovechar. Sin duda merecíamos un gol".

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Y prosiguió: "Me gustó la reacción de los jugadores de mi equipo después de ir por detrás con un gol en contra. Terminamos la primera mitad de forma excelente y seguimos presionando. Disfruté de muchos momentos del partido".

Y continuó: "Tenemos que seguir. La temporada aún está en sus inicios. El Arsenal está en su mejor momento, pero hoy apenas es principios de noviembre. Nos quedan muchos partidos por delante".

Y sobre que no se señalara ningún penalti a favor del Liverpool, especialmente cuando a Alexander Isak le agarraron de la camiseta dentro del área, aclaró: "La jugada se vio con claridad. Hubo un claro agarrón de camiseta. Alex estaba justo delante de él y habría rematado de cabeza frente a la portería, pero no pudo por el agarrón de su camiseta. No entiendo por qué no señalaron penalti, quizá porque no cayó al suelo".

Y agregó: "Creo que el penalti de Gakpo no fue válido, pero el de Isak sí lo era por su intento de rematar el balón de cabeza frente al portero. Le agarró la camiseta. No entiendo por qué no se señaló penalti".

Y completó: "Tienes que tirarte, si no te tiras no te pitan penaltis".

Y al ser preguntado sobre si le pediría a Isak que se dejara caer al suelo a partir de ahora, el técnico español respondió: "Sí, por supuesto".

Sobre si las cosas marchan por el buen camino, Iraola concluyó su intervención: "Es difícil juzgar tras una derrota, especialmente después de cinco victorias. Este partido era importante para nosotros y sentimos una gran decepción".

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