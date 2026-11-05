Iraola critica a los jugadores del Liverpool: encajamos 3 goles ingenuos y caóticos ante el Fenerbahçe

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, criticó a su equipo tras la derrota a domicilio por 3-2 ante el Fenerbahçe, la noche del miércoles, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Iraola declaró tras el partido: "Se podían haber evitado los tres goles, pero quizás fue por el ambiente ruidoso; fueron goles ingenuos. Goles caóticos".

Y añadió, según recogió el diario británico "Daily Mail": "La comunicación en el campo era casi imposible y me resultaba difícil dar instrucciones".

Iraola también subrayó su frustración por el hecho de que su equipo encajara tres goles a balón parado, al afirmar: "Es algo que estábamos haciendo muy bien en la liga, lo estábamos haciendo muy bien hasta hoy".

Y prosiguió: "Sabíamos que era uno de los puntos fuertes del Fenerbahçe. Encajamos un gol de tiro libre, uno de córner e incluso uno de un saque de banda largo al final".

Esta fue la segunda derrota consecutiva del Liverpool tras caer por 1-0 en casa ante el Arsenal, y además es el tercer partido consecutivo en la Liga de Campeones de Europa en el que el equipo encaja tres goles.

Cabe señalar que la derrota ante el Fenerbahçe es la primera del Liverpool en la Liga de Campeones de Europa en la presente temporada, quedándose su cuenta congelada en 9 puntos, en el octavo puesto.