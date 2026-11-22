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Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, se mostró satisfecho con la victoria ante el Manchester United (4-0) en Anfield el domingo por la noche. Aseguró que disfrutó celebrando con la afición durante el partido, después de que su equipo ofreciera una actuación sólida e impusiera su dominio en el encuentro, pese a desperdiciar numerosas ocasiones que habrían bastado para ampliar aún más el marcador.

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Iraola explicó en declaraciones a Sky Sports que disfrutó del momento en el que celebró con la afición, y señaló que le gustaría repetir esa experiencia en los próximos partidos por el valor especial que tiene para él y para los jugadores.

Y añadió, según recogió la cadena «BBC»: «Lo he disfrutado y, sinceramente, me gustaría hacerlo más. Quería celebrarlo en ese momento y creo que siempre es bonito disfrutarlo con los aficionados».

El entrenador del Liverpool habló del rendimiento de su equipo como local esta temporada y explicó que los resultados no han estado a la altura delante de su público, pese a que el conjunto ha rendido a buen nivel lejos de casa, lo que hacía importante la victoria ante el Manchester United.

«Creo que el problema no está en nosotros como equipo, y hasta la afición merece saberlo. Hemos estado muy bien fuera de casa esta temporada, pero no lo suficientemente bien en casa, y seguimos así», prosiguió Iraola.

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Y continuó: «Necesitábamos un partido grande, y el partido contra el Manchester United siempre lo es, para terminarlo de esta manera».

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El técnico español señaló que la temprana expulsión de Leny Yoro, defensa del Manchester United (minuto 8), cambió las circunstancias del encuentro, ya que el rival tuvo que jugar con diez la mayor parte del partido, aunque recalcó que su equipo gestionó bien la situación y logró imponer su dominio.

«Es cierto que las circunstancias del partido cambiaron porque jugaron con diez la mayor parte del encuentro, pero aun así hicimos nuestro trabajo y controlamos el partido. Creo que siempre es bueno poder ganar de esta manera este tipo de partidos», añadió.

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Iraola considera que la tarjeta roja fue merecida por la naturaleza y la ubicación de la falta, y explicó que el defensa del Manchester United cortó una clara ocasión de gol cuando el delantero se disponía a quedarse solo ante la portería.

«Creo que era el último defensor, ¿no? Es una falta clara y merece tarjeta roja, ¿no?», afirmó el entrenador del Liverpool.

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Pese a mostrarse satisfecho con el resultado y el juego, Iraola pidió a sus jugadores más contundencia ante la portería , y señaló que el Liverpool desperdició un gran número de ocasiones claras durante el partido y que podría haber marcado más de cuatro goles si sus futbolistas hubieran aprovechado las oportunidades de las que dispusieron.

«Tenemos que tomárnoslo con cautela, porque hoy hemos generado muchas ocasiones claras y hemos fallado ante el portero tres o cinco veces. Creo que podríamos haber marcado más de cuatro goles», explicó.

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Iraola cerró su comparecencia recalcando que las ocasiones falladas no influyeron en el desenlace del partido, aunque siguen siendo un aspecto que el equipo debe mejorar en las próximas semanas: «Hay un aspecto en el que necesitamos ser más contundentes, pero hoy no nos hacía falta, y creo que hemos cerrado bien el partido».