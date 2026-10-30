Iraola antes del duelo ante el Arsenal: esto es lo que nos da una gran ventaja frente a los rivales

El español Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, afirmó que todavía es demasiado pronto para hablar del liderato o para evaluar las opciones de luchar por el título de la Premier League, subrayando la dificultad del esperado enfrentamiento que medirá a su equipo con el Arsenal el próximo domingo en el estadio de Anfield, dentro de los partidos de la novena jornada de la Premier League.

El Liverpool ocupa el cuarto lugar en la tabla con 15 puntos, mientras que el Arsenal, vigente campeón, se sitúa en el segundo puesto con 21 puntos, por detrás por diferencia de goles del líder, el Manchester City.

Iraola declaró, respecto al liderato de la tabla y al enfrentamiento ante el Arsenal, en la rueda de prensa previa al partido que ofreció este viernes, según recogió el sitio "Sky Sports": "Es demasiado pronto para empezar a mirar la tabla; tenemos que prepararnos para un partido extremadamente difícil. Conocemos al Arsenal y lo bueno que es, tiene jugadores destacados que trabajan muchísimo. Debemos estar listos para este desafío, y confío en nuestros jugadores y en nosotros mismos. El ambiente del domingo será espectacular y espero que estemos al nivel requerido".

En respuesta a las declaraciones de Jamie Carragher, en las que consideró al Liverpool como el rival más cercano al Arsenal en la lucha por el título, Iraola dijo: "Ya lo he dicho antes, todavía estamos en octubre y tenemos que ir partido a partido. Siempre digo que la primera referencia suele llegar después de que todos nos hayamos enfrentado una vez a mitad de temporada, y entonces se puede empezar a mirar la tabla. Ahora estamos en una situación que nos obliga a mejorar y a seguir desarrollándonos".

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Y sobre el enfrentamiento con su amigo Mikel Arteta, añadió: "La semana pasada fue Xabi Alonso, y ahora Mikel; últimamente hay muchos viejos amigos en los banquillos de los rivales. Creo que es bueno pasar con ellos de 5 a 10 minutos después del partido, pero sé que nos complicará mucho la tarea, así que tendremos que dar lo mejor de nosotros. Es bueno que los aficionados tengan expectativas y crean en nuestra capacidad de ganar, pero si me preguntas, todavía estamos en una fase muy temprana de la temporada".

Y sobre cómo afrontar al Arsenal y hasta qué punto se beneficia de su anterior superioridad frente a ellos durante su etapa al mando del Bournemouth, Iraola explicó: "Es cierto que logramos buenos resultados contra el Arsenal con el Bournemouth, pero eso no significa gran cosa; es un equipo completamente distinto, un grupo de jugadores distinto y momentos distintos. No podemos usar las mismas herramientas que usamos antes, sino que debemos emplear herramientas diferentes y aprovechar a nuestros jugadores de la mejor manera posible confiando en ellos".

Iraola continuó explicando las claves del encuentro: "A fin de cuentas, se trata de ganar los duelos individuales, correr más que ellos y imponerse en los balones aéreos, en el balón parado y en los pequeños detalles. El Arsenal es el campeón y lidera actualmente la liga, y solo ha perdido un partido esta temporada, así que están en una posición excelente y será un gran desafío para nosotros sin duda alguna".

Y sobre el cambio en la manera de afrontar el partido y no entrar como "parte no favorita" como ocurría en el Bournemouth, agregó: "Desde luego que esto cambia, pero yo sabía desde mi primer día aquí que esto iba a pasar, al margen del rival o de la competición. Lo aceptamos y es algo bueno; la gente espera mucho de tu equipo. Y al final, la cuestión está en cómo generar más ocasiones que el rival; sabemos que el Arsenal es muy fuerte defensivamente, y nosotros como equipo también estamos bien defensivamente, por lo que cada ocasión que generemos tiene un valor muy alto, y lo que suceda dentro del área será decisivo".

Iraola elogió el apoyo de la afición en el estadio de Anfield, diciendo: "No se trata solo de ganar; en Anfield todos sienten, cuando el equipo lo da todo, que la afición nos respalda de manera enorme, incluso cuando nos hemos retrasado en algunos de los últimos partidos. En nuestro estadio tenemos una gran ventaja frente a los rivales, y el ambiente que podemos crear aquí es mágico y excepcional".

Y sobre el bajón de rendimiento de Ryan Gravenberch últimamente, Iraola explicó: "Ha ofrecido buenos partidos y otros menos buenos esta temporada, y últimamente ha disputado muchos minutos. Confiamos en él y sabemos lo que puede ofrecer, y como hacemos con el resto de jugadores cuando no juegan bien, intentamos ayudarle a desarrollar los aspectos que necesita, y cuando está en buena forma buscamos mantenerlo ahí".

Iraola concluyó sus palabras abordando la carga de partidos y la rotación entre los jugadores: "Es cierto que no he tenido una gran experiencia como entrenador en Europa salvo la Europa League, pero disputé muchos partidos como jugador y me acostumbré a estos estadios y a llegar a las tres de la madrugada. Nuestros jugadores están muy acostumbrados a este doble ritmo, y recurrimos al cambio constante de un partido a otro, y creo que este método funciona bien. Siempre debe haber un nivel más alto al que llegar y tenemos que mejorar en distintos ámbitos, y somos muy conscientes de ello".