Irán y Nueva Zelanda sumaron su primer punto en el Mundial. El martes empataron 2-2: doblete de Elijah Just y goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi. Así, todos los equipos del Grupo G —Bélgica y Egipto— tienen una unidad.

En una primera parte abierta, Irán dominó y creó peligro sobre la portería de Max Crocombe, pero no marcó. Entonces The All Whites golpearon con fuerza.

Un rebote llegó a Chris Wood, quien no acertó en el remate, pero cedió a Just. El delantero del Nottingham Forest batió por alto al portero Alireza Beiranvand: 1-0.

Nueva Zelanda buscó el segundo, sobre todo con Sarpeet Singh, pero Beiranvand mantuvo a raya a los oceánicos y se llegó al descanso con 1-0.

El descanso sentó mejor a Irán: Taremi golpeó el poste y, a los 30 minutos, Rezaeian aprovechó un pase de Moghanlou para empatar.

En la segunda parte el partido siguió igualado y el público del SoFi Stadium disfrutó de un duelo abierto. Ambos equipos buscaron la victoria, lo que mantuvo el encuentro impredecible.

Nueva Zelanda golpeó primero tras el descanso: Mohebi perdió el balón en el centro del campo, los oceánicos contraatacaron rápido y, tras una pared entre Wood y Just, este remató con fuerza: 2-1.

La ventaja duró solo diez minutos: Irán igualó por medio de Mohebi, quien se redimió de su error al cabecear con precisión un centro de Rezaeian: 2-2.

Irán mostró más energía al final y se acercó más al triunfo, aunque le faltó la ocasión clara. El 21 de junio Irán jugará contra Bélgica, y el 22 Nueva Zelanda enfrentará a Egipto.