Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Irán y Nueva Zelanda suman su primer punto en el Mundial tras un magnífico duelo en California

Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
World Cup

Irán y Nueva Zelanda sumaron su primer punto en el Mundial. El martes empataron 2-2: doblete de Elijah Just y goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi. Así, todos los equipos del Grupo G —Bélgica y Egipto— tienen una unidad.

En una primera parte abierta, Irán dominó y creó peligro sobre la portería de Max Crocombe, pero no marcó. Entonces The All Whites golpearon con fuerza.

Un rebote llegó a Chris Wood, quien no acertó en el remate, pero cedió a Just. El delantero del Nottingham Forest batió por alto al portero Alireza Beiranvand: 1-0.

Nueva Zelanda buscó el segundo, sobre todo con Sarpeet Singh, pero Beiranvand mantuvo a raya a los oceánicos y se llegó al descanso con 1-0.

El descanso sentó mejor a Irán: Taremi golpeó el poste y, a los 30 minutos, Rezaeian aprovechó un pase de Moghanlou para empatar.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Irán crest
Irán
IRÁ
World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY

En la segunda parte el partido siguió igualado y el público del SoFi Stadium disfrutó de un duelo abierto. Ambos equipos buscaron la victoria, lo que mantuvo el encuentro impredecible.

Nueva Zelanda golpeó primero tras el descanso: Mohebi perdió el balón en el centro del campo, los oceánicos contraatacaron rápido y, tras una pared entre Wood y Just, este remató con fuerza: 2-1.

La ventaja duró solo diez minutos: Irán igualó por medio de Mohebi, quien se redimió de su error al cabecear con precisión un centro de Rezaeian: 2-2.

Irán mostró más energía al final y se acercó más al triunfo, aunque le faltó la ocasión clara. El 21 de junio Irán jugará contra Bélgica, y el 22 Nueva Zelanda enfrentará a Egipto.

Anuncios