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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Irán e Irak piden a la FIFA celebrar una festividad religiosa durante el Mundial

Egipto vs Irán
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Irán
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Senegal vs Iraq
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Iraq
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Irán
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Senegal
Irak
Canadá

¿Está de acuerdo la Federación Internacional?

La Federación Iraní solicitó a la FIFA autorizar a sus jugadores a usar brazaletes negros en el partido contra Egipto del Mundial 2026.

Según la agencia iraní Tasnim, la petición busca conmemorar el día de Ashura, en el que se recuerda el martirio del imán Husein.

Irán se medirá a Egipto el 27 de junio en la tercera jornada del Grupo 7, que completan Bélgica y Nueva Zelanda.

Teherán confía en que la FIFA apruebe la petición por respeto a esta festividad religiosa.

Además, la Federación Iraquí solicitó lo mismo para su encuentro ante Senegal el mismo día.

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Irak, encuadrado en el Grupo 9 junto a Francia, Senegal y Noruega, espera también la aprobación.

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