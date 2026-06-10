Irán amenaza con tomar medidas drásticas: «Si eso ocurre, nos retiraremos del campo»

Irán ha advertido a sus ciudadanos en Estados Unidos, antes del Mundial, de que sus jugadores dejarán el campo si se critican al régimen durante los partidos.

La Revolución Iraní de 1979 acabó con más de 2 500 años de monarquía, derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi y convirtió el país en una república islámica liderada por el ayatolá Jamenei.

Muchos iraníes huyeron a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, y desde allí critican al régimen.

«Hemos informado a la FIFA de que abandonaremos el campo si escuchamos consignas políticas en el estadio. Tampoco seguiremos jugando si se muestra la antigua bandera persa», afirmó Donjamali.

Irán comparte el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El encuentro con Egipto destaca: el alcalde de Seattle lo ha llamado «Pride Match» en apoyo a la comunidad LGBTIQ+.