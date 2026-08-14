El club marroquí Raja de Casablanca ha anunciado oficialmente el fichaje del extremo brasileño Luís Felipe Silva, conocido como «Filipinho», procedente del Fluminense de Brasil, en el marco de los movimientos del club para reforzar sus filas de cara a la nueva temporada.

El jugador, de 24 años, superó con éxito el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de tres temporadas, con lo que se une a las filas del conjunto dirigido por el técnico tunecino Nasreddine Nabi.

Filipinho destaca por su capacidad para jugar en más de una posición en la línea ofensiva, ya que domina los puestos de extremo derecho e izquierdo, además de poder ser utilizado en la posición de mediapunta, lo que otorga al cuerpo técnico del Raja opciones adicionales a nivel ofensivo.

Enfado de la afición por el fichaje del Raja

El fichaje de Filipinho por el Raja provocó un estado de sorpresa y enfado entre la afición del club, que consideró que la manera en que el club presentó a su nuevo jugador a través de sus plataformas oficiales no se correspondió con la realidad de su trayectoria y su situación actual, especialmente ante la escasez de sus apariciones durante el último período.

El portal marroquí «Le360 Sport» señaló que varios seguidores del Raja consideraron que el bombo que acompañó al anuncio del fichaje elevó notablemente el techo de las expectativas, antes de que salieran a la luz datos relacionados con la trayectoria del jugador, sus lesiones y su situación física y competitiva, lo que abrió la puerta a las dudas sobre su grado de disposición para aportar lo esperado.

Las incógnitas no tienen que ver únicamente con la escasa fama de Filipinho fuera de Brasil, sino que se extienden también a su historial de lesiones, ya que el jugador sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de un año, desde marzo de 2024 hasta 2025.

Tras su regreso a los terrenos de juego, el jugador brasileño sufrió una nueva recaída en mayo de 2025, lo que le obligó a un período adicional de ausencia y afectó a su continuidad y a su nivel físico.

Filipinho, ante un reto físico

Las incógnitas sobre la disposición de Filipinho aumentan si se tiene en cuenta que no ha disputado ningún partido oficial desde enero de 2026, esta vez por decisiones técnicas, después de seguir entrenando lejos del ambiente de los partidos y de no ser convocado para participar con el primer equipo.

Esta situación obliga al Raja a tratar al jugador como un proyecto que necesita una preparación gradual, más que como un futbolista listo para incorporarse directamente al primer equipo, especialmente tras un largo período alejado de las competiciones oficiales.

El cuerpo técnico y físico tendrá ante sí una ardua tarea durante el próximo período para que Filipinho recupere su forma y alcance el nivel que le permita volver progresivamente al ambiente de los partidos, dada la larga duración de su alejamiento de la competición.

En este contexto, el Raja se orienta a inscribir al jugador en el filial, en un paso que le permite recuperar su ritmo físico y competitivo de manera gradual, lejos de las presiones asociadas a la participación con el primer equipo.

Las críticas de la afición aumentan ante el hecho de que el jugador está vinculado a un contrato de tres temporadas, mientras que el valor total de los emolumentos que percibirá asciende a 240 millones de céntimos, a razón de 80 millones de céntimos por cada temporada.

Zerouida se acerca a un destino inesperado

En otro orden de cosas, el portal marroquí «Le360 Sport» reveló que el club de Mequinez está cerca de cerrar el fichaje del centrocampista Mohamed Zerouida, después de que las negociaciones entre ambas partes alcanzaran fases avanzadas durante el período de fichajes de verano.

Este destino supone una sorpresa para el jugador, que estuvo cerca de fichar por el Hassania de Agadir durante el último período, antes de que las negociaciones entre ambas partes se estancaran sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El club de Mequinez aprovechó el estancamiento de las negociaciones y entró con fuerza en la operación, hasta convertirse en el más cercano a resolver el futuro del jugador durante el mercado de verano.

Según «Le360 Sport», las negociaciones entre Zerouida y el Mequinez recorrieron etapas importantes, y solo faltan algunos detalles contractuales antes de alcanzar un acuerdo definitivo y anunciar oficialmente el fichaje.

Zerouida tiene 27 años y cuenta con una gran experiencia en la liga marroquí, después de progresar en las filas del Raja hasta llegar al primer equipo, con el que disputó numerosos partidos nacionales y continentales, además de conquistar varios títulos.

En febrero de 2025, el jugador vivió su primera experiencia profesional fuera de Marruecos, tras fichar por el Al-Ittihad de Trípoli en Libia, aunque su experiencia no fue tan afortunada como se esperaba.

Tras su experiencia fuera de la liga marroquí, Zerouida está cerca de regresar al campeonato, pero esta vez de la mano del Mequinez, que apuesta por su experiencia para reforzar su centro del campo y elevar el nivel de competencia dentro del equipo de cara a la nueva temporada.