IPL 2026: fechas, horarios, jugadores destacados, enlaces para ver la retransmisión por televisión y en streaming, y mucho más

La IPL (o Indian Premier League) crece y mejora cada año, y los aficionados al críquet de todo el mundo están contando los días que faltan para la edición de 2026. La 19.ª edición de la Indian Premier League (IPL 2026) está programada del 28 de marzo al 31 de mayo de 2026, y se prevé que sea la temporada más importante de la liga hasta la fecha.

Tras su histórica primera victoria en 2025, el Royal Challengers Bengaluru (RCB) llega al torneo como vigente campeón y acogerá el partido inaugural de la temporada contra el Sunrisers Hyderabad en el estadio M. Chinnaswamy.

La temporada 2026 presenta un formato ampliado con 84 partidos —un aumento respecto a los 74 habituales— que comprende una fase de doble vuelta seguida de los playoffs estándar. Debido a las elecciones a la Asamblea Estatal, la BCCI ha publicado el calendario por fases, y la segunda mitad (50 partidos) se disputará en 12 sedes a partir de mediados de abril.

La IPL ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento en 2008. Su increíble éxito ha dado lugar a la aparición de numerosas ligas de críquet en todo el mundo. A pesar del crecimiento global de los eventos T20, la IPL sigue siendo la competición de franquicias T20 más grande y prestigiosa del mundo, con un valor de marca de 12 000 millones de dólares.

Deja que GOAL te muestre toda la información esencial que necesitas para la temporada 2026 de la IPL, incluyendo dónde y cuándo se disputarán los próximos partidos y cómo puedes ver toda la acción en directo.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la IPL?

El torneo estaba inicialmente programado para el 26 de marzo, pero la BCCI ha retrasado recientemente la fecha de inicio dos días, hasta el 28 de marzo, para dejar un intervalo ligeramente mayor tras la final de la Copa del Mundo T20 Masculina 2026 (que tuvo lugar el 8 de marzo).

¿Dónde se disputarán los partidos de la IPL 2026?

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Los partidos de la IPL 2026 se repartirán entre una combinación de sedes tradicionales y varios estadios «de segunda casa», ya que la liga se amplía a un calendario de 84 partidos. Debido a las elecciones a la Asamblea Estatal (en Tamil Nadu, Bengala Occidental y Assam), la BCCI utilizará este año un récord de 18 sedes diferentes para garantizar que el torneo se desarrolle sin problemas y sin coincidir con las fechas de las votaciones. Las sedes completas son:

Bengaluru (Estadio M. Chinnaswamy): Acogerá la ceremonia inaugural , cinco partidos en casa del RCB, la eliminatoria 1 y la gran final el 31 de mayo.

Acogerá la , cinco partidos en casa del RCB, y la el 31 de mayo. Naya Raipur (Estadio Shaheed Veer Narayan Singh): Servirá como segunda sede del RCB

Servirá como segunda sede del RCB Ahmedabad (Estadio Narendra Modi): Sede de los Gujarat Titans y probable sede de algunos partidos de los playoffs.

Sede de los Gujarat Titans y probable sede de algunos partidos de los playoffs. Mumbai: Estadio Wankhede (Mumbai Indians)

Estadio Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Estadio MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Estadio MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Estadio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

Estadio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Estadio Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Estadio Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Estadio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Estadio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: Nuevo Estadio PCA (Punjab Kings)

Nuevo Estadio PCA (Punjab Kings) Jaipur: Estadio Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

¿Quiénes son los jugadores clave de la IPL 2026?

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La temporada 2026 de la IPL se presenta como un año de cambio de guardia. Con varias leyendas asumiendo nuevos roles y una mini subasta que ha batido récords en Abu Dabi, estos son los jugadores clave que marcarán el torneo:

Cameron Green (KKR): El jugador polivalente australiano se convirtió en el jugador extranjero más caro de la historia de la IPL, tras ser fichado por el KKR por la asombrosa cifra de 252 millones de rupias. Se espera que ocupe el enorme vacío dejado por Andre Russell, quien ha pasado a desempeñar funciones de entrenador.

Matheesha Pathirana (KKR): Tras ser sorprendentemente descartado por el CSK, el esrilanqués «Baby Malinga» fue fichado por el KKR por 180 millones de rupias, formando un dúo de lanzadores letal junto a Green.

Prashant Veer y Kartik Sharma (CSK): El «ejército amarillo» ha apostado fuerte por la juventud, convirtiendo a este dúo en los jugadores sin internacionalidad más caros de la historia, con 142 millones de rupias cada uno. Veer es considerado el sucesor táctico de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Tras años como la cara visible de los Royals, Samson ficha por el Chennai. Aunque Ruturaj Gaikwad sigue siendo el capitán, Samson es la pieza clave de la era de bateo post-Dhoni.

Ravindra Jadeja (RR): De vuelta al lugar donde todo comenzó en 2008, se espera que Jadeja lidere a un joven equipo de Rajasthan, aportando la serenidad de un veterano a una plantilla en la que destacan estrellas como Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Tras su traspaso desde el SRH, Shami liderará el ataque de velocidad de Lucknow junto al rapidísimo (pero propenso a las lesiones) Mayank Yadav.

Próximo calendario de la IPL 2026

Fecha Calendario 28 de marzo Royal Challengers Bangalore contra Sunrisers Hyderabad 29 de marzo Mumbai Indians contra Kolkata Knight Riders 30 de marzo Rajasthan Royals contra Chennai Super Kings 31 de marzo Punjab Kings contra Gujarat Titans 1 de abril Lucknow Super Giants contra Delhi Capitals 2 de abril Kolkata Knight Riders contra Sunrisers Hyderabad 3 de abril Chennai Super Kings contra Punjab Kings 4 de abril Delhi Capitals contra Mumbai Indians 4 de abril Gujarat Titans contra Rajasthan Royals 5 de abril Sunrisers Hyderabad contra Lucknow Super Giants 5 de abril Royal Challengers Bangalore contra Chennai Super Kings 6 de abril Kolkata Knight Riders contra Punjab Kings 7 de abril Rajasthan Royals contra Mumbai Indians 8 de abril Delhi Capitals contra Gujarat Titans 9 de abril Kolkata Knight Riders contra Lucknow Super Giants 10 de abril Rajasthan Royals contra Royal Challengers Bengaluru 11 de abril Punjab Kings contra Sunrisers Hyderabad 11 de abril Chennai Super Kings contra Delhi Capitals 12 de abril Lucknow Super Giants contra Gujarat Titans 12 de abril Mumbai Indians contra Royal Challengers Bengaluru

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29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

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45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles)

(en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles) Características principales: Todo lo incluido en el plan Estándar, además de streaming en 4K y una transmisión simultánea adicional.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Red/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caribe y América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Medio Noon

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