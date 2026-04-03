Inzagi se exime de toda responsabilidad en la gran crisis del Al-Hilal... ¿Qué ha dicho?

El entrenador italiano Simone Inzaghi, técnico del Al-Hilal, habló sobre los preparativos de su equipo para el partido contra el Al-Taawoun, previsto para mañana sábado, en el marco de la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen, y afirmó que el equipo se enfrenta a algunos retos en cuanto a las lesiones, pero que confía en la capacidad de los jugadores disponibles para dar lo mejor de sí mismos.

Inzaghi señaló en declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido que existe una crisis en el puesto de lateral derecho, y explicó que el cuerpo técnico está trabajando para encontrar soluciones alternativas, ante la ausencia de algunos jugadores, y afirmó: «Tenemos un problema en esa posición, pero trabajamos constantemente para solucionarlo contando con los jugadores disponibles».

También elogió el nivel de Nasser Al-Dossari, confirmando que realizó una actuación destacada en la Copa Mundial de Clubes antes de sufrir la lesión, y deseando su rápida recuperación, junto con la de Hamad Al-Yami, subrayando que su ausencia supone una carga para el equipo.

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El entrenador italiano abordó el tema de las lesiones para responder a las acusaciones de los medios de que las caídas de los jugadores se deben a la carga física, y afirmó que el equipo médico del club trabaja con gran eficacia, y que algunas lesiones se produjeron de forma repentina, como la de Nasser, que ocurrió tras un simple roce en los entrenamientos, así como la de Bouabri, señalando que la presión de los partidos consecutivos podría ser una de las causas del aumento de las lesiones en los últimos tiempos.

Inzaghi añadió que el parón internacional siempre tiene cierto impacto en los jugadores internacionales, y explicó que el portugués Rubén Neves llegará hoy y se evaluará su estado antes del partido, asegurando que el equipo echará en falta a varios jugadores, pero que los que participen darán lo mejor de sí mismos para conseguir la victoria.

Concluyó su intervención reafirmando las ambiciones del Al-Hilal esta temporada, diciendo: «Nuestro objetivo es siempre competir en todas las competiciones, y somos el único equipo que sigue compitiendo en todos los frentes. Estoy satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahora, pero la fase que viene exige redoblar el esfuerzo y centrarnos en la recuperación ante la carga de partidos, sobre todo porque la Liga Saudí es una de las más fuertes e importantes del mundo».

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto de la clasificación de la Liga Roshen, a solo tres puntos del líder, el Al-Nasr.