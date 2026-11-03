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Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traducido por

Inzaghi revela el motivo de la sustitución temprana de Sabry Dahl y fija la fecha de regreso de Al-Dossari

S. Inzaghi
Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Liga de Campeones
S. Dahal
Salem Mohammed Al-Dossari
Italia
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

¿Qué dijo el técnico italiano?

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, reveló el motivo de la pronta sustitución de su jugador Sabri Dehl durante el duelo ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de la élite de Asia.

El Al-Hilal venció al Shabab Al-Ahli por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos la noche del martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El partido vivió un suceso extraño, cuando Inzaghi decidió sustituir al joven jugador Sabri Dehl en el minuto 28 del encuentro, dando entrada al lateral derecho Mohamed Mahzari en su lugar.

El entrenador italiano comentó al respecto en unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Estuvimos muy bien en el partido, ante un equipo que había ganado sus 3 primeros partidos. Dominamos el encuentro y conseguimos la victoria, que supone un paso hacia adelante".

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Y añadió: "Todos los jugadores estuvieron excelentes, entre ellos Sabri Dehl, y tras recibir la tarjeta amarilla lo sustituí para no arriesgarnos a que viera la tarjeta roja. Es un jugador joven y prometedor, y lo animo a esforzarse aún más".

Y prosiguió: "Los jugadores ofrecieron un gran nivel, y hoy busqué hacer rotaciones entre algunos jugadores, debido a la acumulación de partidos".

Y continuó: "Teníamos algunas ausencias, Ruben Neves, (Gabriel) Martinelli, (Cresencio) Summerville y Salem (Al-Dawsari), pero en general estamos contentos con el rendimiento, y trabajamos continuamente para mejorar el aspecto del manejo de los balones parados".

Y concluyó: "Esperamos que Salem Al-Dawsari esté disponible para nosotros tras el parón, él y el resto de los jugadores lesionados".

Salem Al-Dawsari solo ha participado como titular en un único partido desde el inicio de la temporada actual, y en dos partidos como suplente, debido a la lesión que sufrió desde el final del Mundial 2026, antes de que recayera recientemente.

Cabe recordar que el Al-Hilal ocupa el segundo puesto del grupo Oeste de la Liga de Campeones de la élite de Asia, con 9 puntos, cosechados en 3 victorias y una derrota, a 3 puntos del Al-Ain emiratí, líder de la clasificación.

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