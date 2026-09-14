Inzaghi pone en duda la participación de Watkins ante Al-Gharafa y afirma: "Somos los mejores"

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, puso en duda la capacidad de su delantero inglés Ollie Watkins para participar en el partido ante el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Gharafa, mañana martes en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Inzaghi, acompañado de su defensa senegalés Kalidou Koulibaly, ofreció hoy lunes una rueda de prensa para hablar del partido, en la que subrayó la importancia del torneo asiático para el equipo, según declaraciones recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat".

El técnico italiano dijo al respecto: "Este es un gran torneo y muy querido para nosotros, y buscamos en el entrenamiento de hoy prepararnos bien para disputar el primer partido en él".

Y añadió: "Conocemos al Al-Gharafa, nos enfrentamos a ellos el año pasado, y prácticamente tienen el mismo entrenador y los mismos jugadores, cuentan con delanteros rápidos, y afrontaremos el partido con toda la fiereza".

Y prosiguió: "Pensamos en cada partido por separado, y mañana es nuestro primer encuentro en el torneo, salimos del duelo ante el Al-Taawoun hace 48 horas, y buscaremos ganar el partido".

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Y continuó: "Los jugadores están acostumbrados a la presión, jugamos 3 partidos seguidos y, aun así, seguimos en lo más alto de la clasificación de la liga".

Y agregó: "Somos el mejor equipo tanto en el plano ofensivo como en el defensivo (en la Liga Roshn), y mañana abriremos la página del torneo asiático".

Sobre los jugadores lesionados, Inzaghi dijo: "(Simon) Bouabré estará disponible para el partido, y buscaremos utilizar a todos los jugadores disponibles en este torneo".

Y concluyó: "La participación de (Ollie) Watkins se decidirá tras el entrenamiento de hoy, mientras que (Crysencio) Summerville y (Gabriel) Martinelli sí jugarán el encuentro".

Cabe recordar que el Al-Hilal se despidió de la pasada edición de la Liga de Campeones de Asia de Élite en los cuartos de final, tras la derrota ante el Al-Sadd catarí en la tanda de penaltis, mientras que sigue siendo el equipo más laureado del torneo a lo largo de la historia, con 4 títulos.