El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, no pierde tiempo en integrar a sus nuevos fichajes en su alineación, después de decidir alinear como titular al brasileño Gabriel Martinelli frente al Neom, en el partido que enfrenta a ambos equipos esta tarde del lunes, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

Lee también: ¿Quién es el mayor beneficiado? El mercado de la Roshn sonríe al cuarteto de arriba y le da la espalda al Al-Nassr

Martinelli se había unido al Al-Hilal hace pocos días procedente del Arsenal, antes de registrar su primera aparición con la camiseta del líder durante la pasada jornada frente al Al-Shabab, cuando participó como suplente en el partido que el Al-Hilal resolvió con dos goles a cero.

Tras su primera aparición desde el banquillo, Inzaghi decidió conceder al extremo brasileño la oportunidad de participar desde el inicio frente al Neom, en un paso que refleja el deseo del entrenador italiano de aprovechar rápidamente sus cualidades ofensivas, especialmente teniendo en cuenta que el equipo cuenta con un grupo potente de elementos nuevos.

Martinelli lidera el ataque del Al-Hilal

Martinelli aparece en la línea delantera del Al-Hilal junto al neerlandés Crysencio Summerville y el inglés Ollie Watkins, formando así el tridente de la fuerza ofensiva del líder ante el Neom.

El Al-Hilal busca mantener su arranque perfecto en la Roshn League, después de haber logrado la victoria en sus cinco primeros partidos y sumar la puntuación completa con un balance de 15 puntos, antes de enfrentarse al Neom en la sexta jornada.

Alineación del Al-Hilal ante el Neom

Portería: Yassine Bounou.

Línea defensiva: Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Mohammed Al-Majhri, Motaeb Al-Harbi.

Centro del campo: Mohammed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic.

Línea de ataque: Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Ollie Watkins.

El duelo ante el Neom tiene una importancia especial para Martinelli, quien afronta su primera prueba dentro de la alineación titular del Al-Hilal, después de conformarse con participar como suplente en su primera aparición con el equipo frente al Al-Shabab.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"