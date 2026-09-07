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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Inzaghi: no dormiré por la derrota del Al Hilal

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

Caída estrepitosa

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, expresó su profunda tristeza tras la sorprendente derrota ante el Neom por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche de este lunes, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal se quedó estancado en 15 puntos en lo alto de la tabla de la Roshn Saudi League, mientras que el Neom elevó su cuenta a 12 puntos, igualando con el Al-Qadisiyah y el Al-Nassr en la segunda posición, después de lograr una valiosa victoria sobre uno de los principales candidatos a disputar el título de la competición.

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Inzaghi declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: "Creamos 5 ocasiones en la primera parte y no acertamos en ellas; además, el portero del Neom brilló en la ocasión de Kanno en la segunda parte, y repito que asumo toda la responsabilidad de la derrota, y este tipo de derrotas devuelven la conciencia a los jugadores".

Y añadió el entrenador del Al-Hilal: "Es cierto que la directiva ha realizado un gran trabajo, pero seguimos en lo alto de la tabla, y no culpo a los jugadores; yo soy el responsable de la dolorosa derrota, que me quitará el sueño".

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Y continuó: "Los dos goles que recibimos, el primero fue por un error en nuestra propia portería, y en el segundo también se produjeron algunos errores en las coberturas, y trabajaremos para mejorar nuestra forma de gestionarlas de forma continua".

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Inzaghi prosiguió: "Nos sentimos frustrados por la derrota; estamos en lo alto de la tabla y no queríamos perder, y esta es mi primera derrota en Arabia Saudí desde mi llegada, pero todo lo que debemos hacer ahora es aprender de esta derrota".

Y agregó: "En la primera parte no aparecimos de la manera requerida y encajamos dos goles, y en la segunda parte entramos con fuerza, pero no tuvimos suerte a la hora de marcar goles, y los jugadores dieron lo que debían".

La derrota ante el Neom es la primera de Inzaghi con el Al-Hilal desde que asumió la dirección del equipo, después de que el entrenador italiano mantuviera su registro sin derrotas en sus partidos anteriores, antes de recibir un fuerte golpe ante el equipo recién ascendido a la Roshn Saudi League.

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