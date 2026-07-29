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Inzaghi lo decide: ¿jugará Somerville en el partido entre Al-Hilal y el Mouloudia de Argel?

Al Hilal
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S. Inzaghi
C. Summerville
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El extremo neerlandés se incorporó al club el pasado viernes.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, definió la situación de su nuevo jugador neerlandés Crysencio Summerville de cara a su participación en el partido amistoso ante el Mouloudia de Argel.

El Al-Hilal se enfrenta al Mouloudia de Argel este miércoles, en el tercero de sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, en Austria, como preparación para las competiciones de la nueva temporada 2026-2027.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" señaló que Inzaghi hará jugar a Summerville durante unos pocos minutos del encuentro, de acuerdo con el programa de puesta a punto elaborado para él por el preparador físico.

Summerville se sumó a la concentración del Al-Hilal tras el amistoso contra el Mamelodi Sundowns sudafricano, el pasado viernes, después de que "El Líder" lo fichara procedente del West Ham United por cerca de 80 millones de euros, según informes de prensa.

El partido contará con la ausencia del centrocampista portugués Rúben Neves, recién reincorporado a la concentración tras haber participado con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Tampoco estará presente el nuevo fichaje Mohamed Mahzari, después de incorporarse al Al-Hilal procedente del Al-Taawoun, ya que se sometió junto a Neves a pruebas físicas de referencia y a reconocimientos médicos rutinarios la mañana de este miércoles.

El partido ante el Mouloudia de Argel será el tercero que dispute el Al-Hilal en su concentración en el extranjero, en Austria, donde ya había vencido al Sturm Graz austriaco por 2-1, antes de ganar al Mamelodi Sundowns sudafricano por un contundente 2-0.

"El Líder" cerrará sus partidos en la concentración de Austria el próximo 3 de agosto, cuando se enfrente al Al-Ahli catarí, antes de regresar a la capital saudí, Riad.

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