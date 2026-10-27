Inzaghi: la derrota ante Al Shamal es dolorosa y este es el motivo de los numerosos cambios

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, expresó su tristeza tras la derrota ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Hilal perdió ante el Al-Shamal por 3-1, en el partido que los enfrentó la noche del martes, en el estadio Al-Bayt de Al-Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Inzaghi declaró en la rueda de prensa posterior al partido, en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "La derrota me duele, es la tercera derrota desde que asumí la dirección del equipo".

Sobre el motivo de la derrota, explicó: "Hicimos una primera parte de buen nivel, pero en la segunda parte, debido al cansancio, no ofrecimos el rendimiento esperado. Volveremos a Riad y nos prepararemos para nuestros próximos compromisos".

El entrenador italiano también se refirió a los numerosos cambios que realizó en la alineación del equipo durante el partido, cuando dijo: "Los únicos jugadores que no estuvieron aquí con nosotros son (Mohamed) Mahzari, (Crysencio) Summerville y (Gabriel) Martinelli".

Y añadió: "En cuanto a Rúben Neves y Sergej Savić, los trajimos con nosotros con la esperanza de tenerlos listos al menos para sentarse en el banquillo, pero por desgracia ninguno de los dos estaba en condiciones de participar".

Inzaghi concluyó sus declaraciones dando las gracias al capitán Salem Al-Dawsari, que marcó el primer gol en su primera participación como titular en la temporada actual, al decir: "Felicito a Salem Al-Dawsari y a (Simon) Bouabre por su rendimiento, y estoy satisfecho con ellos".