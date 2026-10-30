Inzaghi duda entre Salem Al-Dawsari y Somerville y revela la situación de los lesionados del Al-Hilal

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, duda entre los dos extremos; Salem Al-Dawsari, capitán del equipo, y el holandés Crysencio Summerville, para disputar el partido ante el Al-Fateh en la Liga Roshn de Arabia Saudí.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Fateh, mañana sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Inzaghi declaró, en unas palabras pronunciadas en la rueda de prensa previa al partido recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Nos espera un partido importante, intentaremos ganar para seguir en el liderato. El Al-Fateh es un equipo ordenado y lo respetamos".

El entrenador italiano prosiguió: "Todos los partidos tienen su importancia y su dificultad, y queremos ofrecer un partido fuerte con el que satisfacer a nuestra afición. Entrenamos mucho y con seriedad, y buscamos mejorar en el aspecto de la gestión del balón parado".

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Respecto a la situación de los lesionados, dijo: "La disponibilidad de (Mohamed) Mazhari, (Sergej) Savić y (Rúben) Neves se determinará tras el entrenamiento de hoy. Mazhari y Savić participaron en la sesión de ayer, y Neves nos mostró avances en su disponibilidad".

Los tres jugadores no participaron con el Al-Hilal en el último partido ante el Al-Shamal catarí, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia Élite, que terminó con la derrota del "Líder" por 1-3.

Inzaghi añadió: "Veré con quién comenzaré el partido, Salem (Al-Dawsari) o (Crysencio) Summerville, lo decidiré tras el entrenamiento de hoy, especialmente ante la ausencia de (Gabriel) Martinelli por lesión".

Martinelli se perderá el partido ante el Al-Fateh debido a la lesión que sufrió durante la victoria sobre el Al-Qadsiah por 3-2, el pasado viernes, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

Inzaghi concluyó sus declaraciones con un mensaje a la afición del Al-Hilal, al decir: "Nuestros aficionados son nuestra columna vertebral, y esperamos su presencia masiva en las gradas, porque eso marca una diferencia para nosotros".

El Al-Hilal ocupa el tercer puesto en la clasificación de la liga saudí con 27 puntos, a un punto del Al-Qadsiah, que ha disputado dos partidos más, y del Al-Nassr, que ha jugado un partido adicional.

Por su parte, el Al-Fateh afronta el partido ocupando el decimosexto puesto en la clasificación con tan solo 6 puntos, cosechados a partir de una única victoria y 3 empates, mientras que ha sufrido la derrota en 7 ocasiones.