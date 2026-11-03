El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal saudí, se mostró desafiante con todos sus críticos durante el duelo ante el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al Hilal recibe a su rival, el Shabab Al Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Inzaghi reveló el once titular, en el que volvió a apostar por 3 jugadores en el centro de la defensa, el senegalés Kalidou Koulibaly, el turco Yusuf Akçiçek y Ali Lajami, junto a los laterales Sabri Dahel y Mutaeb Al Harbi.

Asimismo, el entrenador italiano decidió contar con dos jugadores en el centro del ataque, el inglés Ollie Watkins y el marfileño Mohamed Kader Mété, a quienes asistirán el serbio Sergej Savić, el francés Simon Bouabré y Mohamed Kanno en el medio.

Este fue el mismo esquema con el que Inzaghi inició el anterior partido del Al Hilal en el torneo asiático ante el Al Shamal catarí, con cambios en los efectivos, que terminó con la derrota por 3-1, lo que le provocó grandes críticas.

Sin embargo, el entrenador italiano se encontró sin varias de sus estrellas, encabezadas por el extremo neerlandés Crysencio Summerville por sanción, y el trío formado por Salem Al Dawsari, el brasileño Gabriel Martinelli y el portugués Rúben Neves por lesión.

El exentrenador del Inter de Milán busca evitar la segunda derrota consecutiva en Asia y, además, recuperar la senda de las victorias, ya que el Al Hilal ocupa el octavo puesto del grupo del Oeste con 6 puntos, producto de dos victorias y una única derrota.

Por su parte, el equipo emiratí busca lograr su cuarta victoria consecutiva en el torneo asiático, pues ocupa actualmente el segundo lugar con 9 puntos, a 3 puntos de su compatriota el Al Ain, que ha disputado un partido más.

El once del Al Hilal fue el siguiente:

Portería: Yassine Bounou

Defensa: Sabri Dahel - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Mutaeb Al Harbi

Centro del campo: Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Simon Bouabré

Ataque: Mohamed Kader Mété - Ollie Watkins