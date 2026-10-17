Inzaghi define la situación de Salem Al Dawsari antes del duelo ante Al Hazem

El Al Hilal saudí espera el regreso de su capitán Salem Al Dawsari a la competición, después de que se haya acercado a recuperar su plena forma tras superar la lesión que lo alejó de los terrenos de juego durante el último periodo.

Se prevé que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Zaeem, defina la situación del jugador respecto a su participación ante el Al Hazem durante los entrenamientos previstos para el sábado, antes del esperado duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

Según lo publicado por el diario saudí "Arriyadiyah", Al Dawsari, de 35 años, ya está listo para volver a los partidos, después de haber participado en los entrenamientos grupales del viernes, tras recuperarse de una lesión en la articulación del pie que sufrió antes del enfrentamiento ante el Al Ittihad en el clásico.

El capitán del Al Hilal se preparaba entonces para regresar a los terrenos de juego después de una ausencia que se extendía desde el final de la temporada pasada, antes de que la nueva lesión retrasara de nuevo su reaparición.

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La disponibilidad de Salem Al Dawsari otorga al cuerpo técnico una importante opción ofensiva, dada la experiencia del jugador y su capacidad para marcar la diferencia en los grandes partidos, ya sea mediante regates y penetraciones o generando ocasiones y anotando. La decisión final sobre su participación ante el Al Hazem estará ligada a la valoración que haga Inzaghi de su nivel físico y de su capacidad para disputar el encuentro, para evitar precipitarse en su regreso antes de que complete su puesta a punto.

En otro acontecimiento positivo, la fuente reveló que la enfermería del Al Hilal se ha quedado sin jugadores lesionados, después de haber contado desde el inicio de la temporada con más de un futbolista entre tratamiento y recuperación.

Los jugadores del Al Hilal realizaron entrenamientos diarios tras su regreso de la capital catarí, Doha, después del duelo ante el Al Sadd en la Liga de Campeones de Asia Élite, e Inzaghi comenzó la preparación para el próximo partido ante el Al Hazem, previsto para el lunes en el estadio "Kingdom Arena" de Riad. Esto llega después de que la Liga Profesional decidiera aplazar el enfrentamiento del Al Hilal ante el Al Riyadh, que estaba programado para el pasado viernes, al próximo 19 de diciembre.

El Al Hilal afronta el duelo ante el Al Hazem con el objetivo de seguir presionando al líder de la Liga Roshn, después de sumar 21 puntos en ocho partidos, lo que lo coloca en la segunda posición a un solo punto del Al Qadisiya, que ha disputado nueve encuentros.







