Inzaghi declara el estado de emergencia antes del duelo asiático del Al Hilal en Doha

Con un gol agónico en el minuto 89, el Al-Hilal arrebató una valiosa victoria a su invitado, el Al-Hazm, pero su entrenador italiano Simone Inzaghi no ocultó su molestia por el festival de ocasiones falladas, al asegurar que su equipo mereció los puntos pero vivió 89 minutos de sufrimiento ofensivo antes de que la suerte le sonriera.

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, afirmó que sus jugadores merecieron la victoria por 1-0 ante el Al-Hazm, el lunes, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, en el partido que albergó el estadio "Kingdom Arena".

El Al-Hilal resolvió el enfrentamiento con un gol muy tardío que marcó el extremo brasileño Gabriel Martinelli en el minuto 89, para que el conjunto azul recuperara el liderato de la clasificación elevando su cuenta a 24 puntos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Inzaghi dijo: "Los jugadores merecieron la victoria por lo que ofrecieron, pero las ocasiones falladas fueron molestas".

El entrenador italiano recurrió al lenguaje de los números para ilustrar la magnitud del sufrimiento ofensivo, y añadió: "Rematamos 21 veces hacia la portería, y solo tuvimos suerte en una", agradeciendo a sus jugadores el esfuerzo, la concentración y el gran rendimiento físico a lo largo de todo el encuentro.

Plan de emergencia: de Dammam a Doha

Inzaghi no se olvidó de mirar a lo que viene, ya que subrayó la importancia del próximo enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah el viernes, en el marco de la jornada 11, al asegurar que ganarlo es imprescindible para mantener el liderato de la Roshn League.

El entrenador reveló un plan de viaje agotador para el equipo, al decir: "Viajaremos a Dammam para enfrentarnos al Al-Qadisiyah, y lo más probable es que nos quedemos allí para salir hacia Doha con el fin de jugar en la Liga de Campeones de Asia de la Élite".

Al Al-Hilal le espera un difícil enfrentamiento a domicilio ante el Al-Shamal catarí el próximo 27 de octubre, en el marco de la tercera jornada del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, en un viaje que comenzará desde Riad, pasando por la región Oriental, hasta llegar a la capital catarí.



