Inzaghi confirma el fichaje del Al-Hilal antes del anuncio oficial y tranquiliza a Mendes

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, expresó su satisfacción por el nivel que mostró su equipo durante la victoria por 3-0 ante el Al-Ahli, la noche del martes, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Inzaghi señaló, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, según recogió el periódico "Asharq Al-Awsat": "Sin duda estoy muy contento con el nivel y el rendimiento técnico que mostró el equipo, y felicito a todos los jugadores, uno por uno, por esta entrega".

El técnico del Al-Hilal habló sobre las últimas novedades de las lesiones en las filas de su equipo, aclarando que Salem Al-Dawsari necesita más tiempo antes de volver a los terrenos de juego.

Y añadió: "También evaluaremos con detalle la lesión de Ali Lajami tras el partido, mientras que Theo Hernández sintió algunas molestias físicas y valoraremos igualmente su estado médico".

El nuevo fichaje

Sobre la fecha de debut del recién llegado Gabriel Martinelli, Inzaghi dijo: "En cuanto a Martinelli, lo veremos participar en los próximos partidos".

Con estas declaraciones, el técnico italiano confirmó la finalización del fichaje antes de su anuncio oficial, teniendo en cuenta que el jugador brasileño llegó a la capital saudí, Riad, la noche del martes.

Según informaciones periodísticas previas, el valor de la operación se estima en cerca de 65 millones de euros.

Se espera que el Al-Hilal anuncie el fichaje durante las próximas horas, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en Arabia Saudí cierra sus puertas el próximo 12 de octubre, a diferencia de las grandes ligas europeas, que cerraron al finalizar el martes.

¿Bajón en el rendimiento?

Sobre el descenso del rendimiento físico y técnico del Al-Hilal tras adelantarse en el marcador, el técnico italiano aseguró que el equipo todavía es capaz de mejorar durante el próximo periodo.

Y dijo: "Nuestro nivel mejorará y evolucionará de manera notable en los próximos partidos, y estamos muy contentos con el excelente ambiente y la gran interacción con nuestra afición hoy".

Mensaje para Mendes

Sobre las opciones de Sultan Mendes de tener minutos y continuidad tras la contratación de Martinelli, Inzaghi subrayó la importancia del jugador dentro del equipo, asegurando que la gran cantidad de compromisos le dará la oportunidad de aparecer.

Y aclaró: "Sin duda, Mendes ofrece unos niveles fantásticos y excelentes. Nos esperan múltiples compromisos y enfrentamientos en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones de Asia, y tendrá la oportunidad suficiente de participar y demostrar su presencia".

Inzaghi elogió lo que mostraron Somerville y Mendes durante el partido, aunque quiso dirigir su elogio al grupo entero.

Y añadió: "Somerville y Mendes hicieron un trabajo fantástico y destacado sobre el terreno de juego, pero doy las gracias y el reconocimiento al equipo en su conjunto, pues la victoria y la consecución de los puntos se le atribuyen a todo el grupo".

El director técnico del Al-Hilal concluyó sus declaraciones dirigiendo un mensaje a la afición del equipo, diciendo: "Doy las gracias a la afición por su presencia y su apoyo hoy. Lo único que os prometo con claridad, en mi nombre y en el de todos los miembros del cuerpo técnico, es la entrega y el trabajo duro".

Cabe recordar que el Al-Hilal se colocó en la cima de la clasificación de la Liga Profesional Saudí Roshn con 12 puntos, aventajando por diferencia de goles a su rival Al-Nassr, que cuenta con los mismos puntos, tras la disputa de las primeras 4 jornadas de la competición.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"