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Lionel Messi & Cristiano Ronaldogetty
Marko Brkic

Traducido por

Invitación especial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían jugar juntos por primera vez en un mismo equipo

Major League Soccer
1ª División
C. Ronaldo
L. Messi

Un sueño de innumerables aficionados al fútbol podría hacerse realidad: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos sobre el campo con la camiseta del mismo equipo.

Precisamente Carlos Tevez podría hacer posible este reencuentro tan especial. El argentino conoce muy bien a ambas superestrellas. En el Manchester United, Tevez jugó tres temporadas al lado de Ronaldo, mientras que en la selección argentina compartió camiseta con Messi. Ahora, el exjugador de 42 años quiere reunir a sus antiguos compañeros de camino para su propio partido de despedida.

Tevez puso fin a su carrera hace ya cinco años en Boca Juniors, pero hasta ahora no ha podido tener un partido de despedida como merece. Eso se recuperará en diciembre. En el legendario estadio La Bombonera está prevista una gran gala de estrellas. Se espera la presencia de unos 60 futbolistas de renombre, entre ellos, si es posible, también Messi y Ronaldo. "Los vamos a reunir", anunció Tevez en la plataforma de streaming Olga.

Tevez und Cristiano Ronaldo trafen für United im Derby gegen ManCityGetty

Tevez atrae a Messi y Ronaldo a su partido de despedida

Tevez quiere encargarse personalmente de que ambos jugadores excepcionales puedan estar realmente presentes. Según sus propias palabras, el argentino sigue en contacto con los dos por WhatsApp. Al ser preguntado sobre si quiere convencer a Ronaldo para que participe, respondió con seguridad: "Iré a buscarlo personalmente".

Una aparición conjunta de Messi y Ronaldo sería sin duda algo especial, teniendo en cuenta su rivalidad de décadas. Entre los dos han ganado 13 Balones de Oro: ocho fueron para Messi y cinco para Ronaldo.

Incluso a una edad ya avanzada para el fútbol, ambos siguen en activo. Messi, que ahora tiene 39 años, sigue jugando en el Inter Miami de la MLS y fue campeón del mundo con Argentina en 2022. Hace muy poco anunció su retirada de la selección nacional.

Por su parte, Ronaldo milita en Al-Nassr, en Arabia Saudí, y persigue allí una marca histórica: el portugués quiere convertirse en el primer jugador de la historia en alcanzar los 1.000 goles en su carrera. Al mismo tiempo, dejó entrever que la temporada en curso podría ser posiblemente la última.

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