¡Invasión azul! Mancini examina a Palestra, del Chelsea, y a las jóvenes promesas más destacadas de la Serie A

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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha evaluado al lateral del Chelsea Marco Palestra y a varios talentos emergentes de la Serie A tras recibirlos en Coverciano. Mancini explicó su compromiso de evaluar personalmente a los jóvenes futbolistas antes de los cruciales partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Mancini abre las puertas de Coverciano a los nuevos talentos

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha recibido en Coverciano a una nueva hornada de jugadores mientras la selección se prepara para sus últimos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Francia y Bélgica. La convocatoria incluye a varios jóvenes prometedores, entre ellos el lateral del Chelsea Marco Palestra y el mediapunta del Como Mattia Liberali.

Mancini subrayó que seguir de cerca y convocar a jóvenes con talento técnico es fundamental para evaluar si están preparados para jugar con la selección absoluta.

Mientras que algunos debutantes permanecerán con el grupo de la absoluta durante toda la concentración, otros, como Riccardo Cassano y Simone Lontani, adquirirán una valiosa experiencia antes de incorporarse a las categorías inferiores.

Las cualidades ofensivas de Marco Palestra

Mancini analizó el perfil táctico de Palestra y señaló que el defensa del Chelsea aporta energía y vocación ofensiva a la banda derecha pese a sus recientes problemas físicos.

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«Creo que es un lateral derecho muy ofensivo. No creo que pueda jugar de extremo, pero es muy joven, así que puede llegar a serlo», observó Mancini.

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«Viene de una lesión, así que necesitará tiempo para recuperar la forma, pero tiene mucha calidad. Es un lateral ofensivo y nos viene bien».

Elogios a Liberali, Palma y la evolución de los entrenadores en Italia

Mancini también destacó la notable progresión de otros jóvenes que están despuntando en el fútbol italiano, entre ellos Mattia Liberali, del Como, y el defensa del Udinese Matteo Palma.

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«Liberali es un chico joven, con pocos partidos en la Serie A. Lo ha hecho bien con las categorías inferiores de Italia. Tiene personalidad y calidad técnica», señaló Mancini.

El seleccionador también elogió la valentía táctica de los entrenadores actuales de la Serie A: «Tengo que decir que los entrenadores han mejorado mucho en los últimos años. Muchos equipos intentan jugar al fútbol incluso cuando se arriesgan a perder partidos, y eso beneficia a todos».

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Compaginar los resultados presentes con la preparación del futuro

Mientras Italia busca asegurarse la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, Mancini sigue empeñado en construir una vía sólida de acceso desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta.

Italia afronta dos exigentes partidos contra Francia en San Siro y Bélgica en Bruselas.

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Al incorporar pronto a jugadores como Palestra y Liberali, Mancini se asegura de que la selección esté bien preparada tanto para los retos inmediatos como para alcanzar el éxito a largo plazo.