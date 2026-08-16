Casi 20.000 abonos vendidos, 20 jugadores nuevos, algunos de ellos con amplia experiencia en la Bundesliga: tras el mayor desastre imaginable en mayo en forma del impactante descenso a la 3. Liga, hace solo unos días aún se respiraba algo parecido a la euforia en el Fortuna Düsseldorf.

Pero esta ha vuelto a dar paso al desconcierto absoluto tras el horroroso arranque de temporada con dos derrotas ante el Waldhof Mannheim y el filial del TSG Hoffenheim. Especialmente la derrota por 0-2 ante el conjunto de Kraichgau el sábado provocó un auténtico estado de shock.

Muchos aficionados se sintieron recordados el sábado, por la desastrosa actuación del equipo recién reconstruido, de aquellas espantosas prestaciones de un grupo que sobre el papel tenía talento de sobra, pero que era completamente disfuncional y que al final fue responsable del dramático descenso.

Fortuna Düsseldorf: ¿ya está una "facción Funkel" serrando la silla de Alexander Ende?

Lo corta que es la mecha entre una afición de Düsseldorf tan castigada en el pasado reciente quedó patente tras apenas unos 140 minutos de temporada. Durante la retransmisión radiofónica de la ARD Sportschau en el primer partido en casa del curso el sábado, ya se escuchó al descanso de fondo a un seguidor del Fortuna pedir varias veces la destitución del técnico Alexander Ende. "¡Fuera Ende!", se escuchaba. Y al parecer, ese aficionado anónimo del Fortuna no es el único que piensa así.

Porque el domingo, tras el pésimo estreno en casa ante el filial del Hoffenheim, el diario Bild publicó además una información explosiva. Porque entretanto habría una llamada "facción Funkel" dentro del club que internamente estaría serrando "con fuerza" la silla de Ende. El trasfondo: cuando el Fortuna rompió demasiado tarde la pasada temporada con el tremendamente ineficaz entrenador Markus Anfang, el entonces director deportivo Sven Mislintat contrató a Ende, de 46 años, y le firmó un contrato de dos años.

Con ello actuó, al parecer, contra la voluntad de parte de un consejo de supervisión ya de por sí muy cuestionable en su manera de proceder, cuyos miembros preferían repescar como apagafuegos a la leyenda de los banquillos Friedhelm Funkel, en realidad caída en desgracia entre la afición de Düsseldorf. Funkel fue entrenador en Düsseldorf de 2016 a 2020, fue entre otros el artífice del último ascenso del Fortuna a la Bundesliga y allí logró la permanencia con un sólido décimo puesto en la temporada 2018/19.

Sin embargo, en la temporada siguiente la relación entre Funkel y la dirección deportiva empezó a resquebrajarse. Apenas unas semanas después de la renovación de Funkel en diciembre de 2019, el club despidió a la leyenda del banquillo. Funkel puso entonces fin a su carrera con palabras contundentes. "Ya no volveré a trabajar como entrenador, porque el Fortuna Düsseldorf me ha dado muchísimo. Porque no creo que pueda volver a vivir una etapa tan bonita en otro club", dijo entonces en el programa Aktuelles Sportstudio de la ZDF.

Un año después, sin embargo, Funkel regresó a los banquillos y salvó precisamente al 1. FC Köln del descenso en la primavera de 2021. Un agravio para la afición de Düsseldorf. En 2024 llevó al 1. FC Kaiserslautern a la final de la Copa como entrenador interino y mantuvo a los Diablos Rojos en la 2. Liga, antes de volver a asumir el papel de apagafuegos en Colonia y certificar el ascenso a la Bundesliga en 2025.

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Funkel confirma el contacto por parte del Fortuna Düsseldorf

A pesar de estos antecedentes, un nuevo regreso de Funkel como salvador sí estuvo sobre la mesa en abril. El propio Funkel confirmó en junio un contacto "no oficial" por parte del club: "Me preguntaron si estaría dispuesto a asumir el relevo de Markus Anfang", reveló Funkel hace unos meses en el formato de tertulia "Bit im Büdchen": "Entonces dije: sí, lo haría, porque estaba convencido de que nosotros —el cuerpo técnico, el equipo, yo y los aficionados— lo conseguiríamos y nos quedaríamos en la 2. Liga".

Sin embargo, Mislintat fichó a Ende, y no evitó el descenso. Ahora Mislintat hace tiempo que ya no está, y actualmente Samir Arabi dirige el rumbo deportivo del histórico club venido a menos. Y realmente parecía que las cosas iban cuesta arriba.

El experimentado dirigente de 47 años puso a disposición de Ende una plantilla para la nueva temporada que, en realidad, está hecha a medida para la idea del otrora exitoso entrenador del Preußen Münster. Incorporó de una vez a tres exjugadores del Münster, Marcel Benger, Yassine Bouchama y Jorrit Hendrix, que ya tienen totalmente interiorizado el sistema de Ende, y lo adornó -si se mide con el rasero de la 3. Liga- con fichajes de primer nivel como Philipp Förster, Fabian Schleusener, Dominique Heintz o Andreas Müller.

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Alexander Ende tiene parte de culpa en el horroroso inicio del Fortuna Düsseldorf

Sin embargo, el inicio de temporada salió completamente mal, y Ende tuvo bastante que ver con ello por algunas decisiones discutibles en el once inicial. La línea de cuatro que se había asentado durante la pretemporada no ha estado junta ni una sola vez sobre el césped. En Mannheim, en el estreno, el convincente Felix Meiser apareció de repente en el banquillo, al igual que notas positivas como Elias Arden, uno de los ganadores de la pretemporada. En el lateral izquierdo pudo completar todo el partido Kaden Amaniampong, por momentos completamente superado, mientras que el titular habitual Sascha Risch se quedó en el banquillo. El nuevo fichaje procedente de Dresde atraviesa actualmente, según el club, una situación difícil que no es de naturaleza deportiva.

Ante el Hoffenheim, Ende alineó entonces a Steven van der Sloot como lateral izquierdo de circunstancias, y el diestro, jugando a pierna cambiada, firmó una actuación notablemente floja. Al mismo tiempo, Ende relegó a Heintz, fichado en realidad como líder, lo retiró del campo tras solo 45 minutos en Mannheim y una semana después lo dejó en el banquillo en el primer partido en casa.

Todo eso demuestra que ahora mismo casi nada funciona en este nuevo Fortuna. Nada más concluir la merecida derrota ante el Hoffenheim, reconoció el abatido Ende el sábado, según sus palabras, que había comunicado directamente al equipo que este "se había reunido con una idea muy clara": "Hoy no se vio nada de esa idea y tenemos que preguntarnos cómo van a ser los pasos que vamos a poner en marcha ahora".

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Los aficionados del Fortuna se burlan de su propio equipo: "¡Oh, qué bonito es esto!"

La llamada "facción Funkel" también estará observando esos pasos con lupa. Actualmente, según se dice en Bild, dentro del club sigue estando en clara minoría. Ende no estaría en absoluto en entredicho. Los responsables encabezados por Arabi, más bien, habrían recibido "con incredulidad" el "clima contrario" hacia el entrenador en una fase tan temprana de la temporada. El rotativo informa de que ya durante el partido contra el Hoffenheim se difundieron rumores de que Ende sería destituido en caso de otra derrota. Además, también se habrían hecho circular asuntos internos del vestuario.

En Bild se habla de un "ambiente envenenado" que es cualquier cosa menos beneficioso para el éxito del equipo recién configurado. Por cierto, en ese "ambiente envenenado" también tuvieron su parte de responsabilidad los aficionados de Düsseldorf el sábado. Cuando el equipo se acercó a la grada tras la dura decepción, fue enviado de vuelta de inmediato.

Algunos aficionados, que no pertenecen a la grada de animación, incluso fueron un paso más allá y cantaron de forma claramente audible: "¡Oh, qué bonito es esto!" También eso es un símbolo del caótico Fortuna del año 2026, en el que su propia afición ya se refugia en un humor negro burlón después de solo dos partidos.