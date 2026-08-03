Un informe periodístico afirmó este lunes que un jugador del Barcelona es muy pretendido por un club de la Premier League durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Según el diario "The Sun", el Aston Villa planea fichar al centrocampista del Barcelona Marc Bernal por 30 millones de libras esterlinas.

El jugador, de 19 años, destacó como uno de los mejores talentos del campeón de la Liga española tras una temporada notable en 2025-2026.

Disputó 33 partidos y marcó cinco goles en todas las competiciones, temporada en la que los hombres de Hansi Flick conquistaron el título de LaLiga.

Flick considera que Marc Bernal es una estrella importante de cara al futuro, y el Barcelona ha declarado que es "intocable".

Pero el Aston Villa aún quiere poner a prueba la firmeza del Barcelona después de que Unai Emery lo colocara al frente de su lista de deseos.

El español es considerado uno de los grandes admiradores de Bernal, y ha pedido al Aston Villa que presente una oferta para hacerse con el jugador.

"The Sun" ha sabido que el Aston Villa se prepara para presentar una oferta de 30 millones de libras esterlinas por Bernal.

Los ganadores del título de la Europa League la temporada pasada encabezan la carrera por su fichaje, con Emery esforzándose al máximo por cerrar la operación.

El Barcelona ya ha rechazado ofertas de clubes en torno a los 25 millones de libras esterlinas.

El Manchester City también envió una consulta al Barcelona por Bernal, pero su interés fue rechazado rápidamente.

El Barcelona confirmó al City que Bernal no está en venta "en las circunstancias actuales", lo que sugiere que la puerta de salida no está del todo cerrada.

El Manchester City busca renovar las opciones de su centro del campo en medio de las especulaciones que vinculan a Rodri con el Real Madrid.

Bernal también goza de la admiración de clubes como el Arsenal, el Chelsea, el Manchester United y el Atlético de Madrid.

El Arsenal sigue al jugador desde hace tiempo, ya que el técnico Mikel Arteta busca reforzar el centro del campo.

Al mismo tiempo, el Manchester United envió a dos ojeadores para observarlo, mientras que el Chelsea y el Atlético de Madrid esperan que la postura del Barcelona cambie en el futuro.

Bernal comenzó su carrera futbolística en la célebre academia de La Masía, perteneciente al Barcelona, a los seis años, y fue ascendiendo en las filas del equipo como parte del talentoso grupo del club junto a Lamine Yamal y Pau Cubarsí.