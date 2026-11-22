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Pese a los atractivos económicos y los reiterados movimientos de los grandes clubes de Inglaterra, todo apunta a que el futuro de una de las estrellas del Barcelona no deparará sorpresas en forma de salida, ya que el club se aferra a su continuidad y el jugador desea seguir su trayectoria con la camiseta del conjunto catalán.

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Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, reveló que el Barcelona no tiene intención alguna de estudiar ninguna oferta procedente de la liga inglesa por Fermín López, y aseguró que el club apuesta por la continuidad del jugador y no contempla desprenderse de él, por muy elevadas que sean las cifras que se pongan sobre la mesa.

Romano elogió las cualidades del centrocampista español, al considerar que no recibe el reconocimiento que merece pese a su constante capacidad para marcar goles y aportar en la medular, y lo definió como un jugador fantástico con un gran potencial.

El experto en fichajes señaló que el interés de los clubes ingleses por Fermín no es nuevo, ya que el Chelsea intentó moverse para ficharlo hace unos dos años o año y medio, antes de que en las últimas semanas sonara el nombre del Manchester United, en medio de informaciones que apuntan a que el club estaría dispuesto a presentar una gran oferta económica para hacerse con sus servicios.

Romano insistió en que un traspaso de Fermín a la Premier League no está sobre la mesa en este momento, y explicó que el Barcelona considera intocable al jugador y que la voluntad del futbolista coincide plenamente con la postura del club, ya que Fermín adora al conjunto catalán y quiere continuar su trayectoria en él.

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Añadió que la ambición del centrocampista español pasa por ganar la Liga de Campeones y conquistar títulos con la camiseta del Barcelona, y aseguró que no existe ninguna conversación en marcha sobre su salida a Inglaterra, sobre todo después de que renovara su contrato con el club recientemente.

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Romano no descartó que el Barcelona abra nuevas negociaciones con Fermín López en 2028 para volver a ampliar su contrato, dada la satisfacción de la directiva con su nivel y su aportación al equipo, así como su deseo de mantenerlo en los próximos años.

El experto en fichajes cerró su intervención subrayando que las prioridades del Barcelona en este momento pasan por otros asuntos, aunque una futura renovación de Fermín sigue siendo una posibilidad real, ya que el club confía en él y el jugador tiene un claro deseo de continuar su carrera en el club azulgrana.

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Las declaraciones de Romano sobre la apuesta del Barcelona por el jugador coinciden con informaciones recientes que confirmaban que el club lo considera una pieza fundamental y no tiene previsto venderlo, pese al interés del Manchester United por hacerse con sus servicios.